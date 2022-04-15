Названы самые популярные ошибки при перепланировке квартир

Москвичам назвали самые частые ошибки при перепланировке квартир, нарушающие Жилищный кодекс, сообщается на сайте мэра Москвы. По данным ресурса, за 2021 год от горожан поступило более 36 тысяч онлайн-заявлений по согласованию перепланировки в многоквартирных домах. При этом часть из них была признана незаконной.

Первой популярной ошибкой, о которой упомянули чиновники, стал снос одной из несущих стен, держащих основную конструкцию здания. При ее демонтаже во время перепланировки нагрузка на несущие конструкции увеличивается, что может угрожать безопасности жильцов дома.

Другим частым нарушением на портале назвали объединение балкона с жилой частью квартиры — это нарушает тепловой контур здания и дополнительно нагружает систему центрального отопления. Кроме того, теряется значительное количество тепла, а в соседних квартирах может появиться плесень.

Третья популярная ошибка — увеличение площади кухни или ванной за счет уменьшения других комнат. В результате домовая гидроизоляция нарушается, и соседей снизу рано или поздно может затопить. Так, одному из жителей дома на Проспекте Мира по решению суда пришлось демонтировать бассейн и зимний сад, которые он до этого разместил на своем балконе.

Другим нарушением, которое попало в список самых распространенных, стало вмешательство в работу системы вентиляции. Подобные действия ведут к тому, что прекращается поступление воздуха соседям сверху и снизу.