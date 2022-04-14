Какие кухонные привычки могут испортить блюдо

Некоторые привычные вещи лучше перестать делать при готовке, а некоторые — наоборот, начать. Подробнее об этом пишет сайт Infox.ru. Не обжаривают рис перед приготовлением. Если сначала обжарить сухой рис, он станет более рассыпчатым. Для этого нужно разогреть масло в сковороде, обжарить в нем рис до легкого изменения цвета, залить водой и довести до готовности.

Фото: Pixabay.com Pixabay.com

Плохо разогревают масло перед жаркой. Если выложить продукт на недостаточно прогретую сковороду, приготовление займет больше врмени и румяная корочка может не получиться. Добавляют специи с неправильной высоты. Насыпая их с ощутимой высоты, вы распределяете приправу равномерно. Не натирают сливочное масло на терке. Если нужно добавить масло в тесто, эффективнее натереть его на крупной терке.

Мешают и снимают все блюда одной лопаткой. С тестом и кремом удобнее работать силиконовыми лопатками. Мясо лучше не мешать деревянной лопаткой — в дереве быстрее застревают и размножаются бактерии. А омлет и яичницу гораздо удобнее снимать изогнутой тонкой лопаткой, чтобы не повредить блюдо. Чрезмерно вымешивают фарш. Если приложить слишком много усилий, фарш получится сухим. Также котлеты и фрикадельки лучше не делать очень тугими и плотными.