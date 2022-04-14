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1 час назад

Какие кухонные привычки могут испортить блюдо

Нижегородская правда

Некоторые привычные вещи лучше перестать делать при готовке, а некоторые — наоборот, начать. Подробнее об этом пишет сайт Infox.ru. Не обжаривают рис перед приготовлением. Если сначала обжарить сухой рис, он станет более рассыпчатым. Для этого нужно разогреть масло в сковороде, обжарить в нем рис до легкого изменения цвета, залить водой и довести до готовности.

Какие кухонные привычки могут испортить блюдо
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Плохо разогревают масло перед жаркой. Если выложить продукт на недостаточно прогретую сковороду, приготовление займет больше врмени и румяная корочка может не получиться. Добавляют специи с неправильной высоты. Насыпая их с ощутимой высоты, вы распределяете приправу равномерно. Не натирают сливочное масло на терке. Если нужно добавить масло в тесто, эффективнее натереть его на крупной терке.

Мешают и снимают все блюда одной лопаткой. С тестом и кремом удобнее работать силиконовыми лопатками. Мясо лучше не мешать деревянной лопаткой — в дереве быстрее застревают и размножаются бактерии. А омлет и яичницу гораздо удобнее снимать изогнутой тонкой лопаткой, чтобы не повредить блюдо. Чрезмерно вымешивают фарш. Если приложить слишком много усилий, фарш получится сухим. Также котлеты и фрикадельки лучше не делать очень тугими и плотными.

Чрезмерно вымешивают тесто для блинов. Если усиленно добиваться однородной консистенции, блины могут получиться не пышными. Потому что так мы выгоняем из теста пузырьки воздуха.

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