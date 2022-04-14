Инструкция: как избавиться от известкового налета на сантехнике

Даже у самых хороших хозяек с течением времени на кранах или душевой лейке может появиться известковый налет. Виной тому – качество воды. Из-за растворенных в воде твердых минералов (в частности солей магния и кальция) воду называют жесткой. Такая вода, испаряясь, может оставлять белые отложения, которые со временем затвердевают и избавиться от них довольно непросто. Всевозможных порошков и гелей для очистки сантехники от известкового налета множество, но есть и более простой, дешевый и не менее эффективный способ. О нем — в инструкции "Рамблера".
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Без лишних усилий избавиться от известкового налета на сантехнике, плитке в ванной комнате или на кухне поможет лимонный сок или уксус, которые отлично растворяют отложения кальция.
Лимонный сок
Это мягкое натуральное чистящее средство не только поможет избавиться от белых разводов на кранах и душе, но и подарит им приятный аромат.
- Лимон необходимо разрезать пополам и выжать из него сок в небольшую емкость.
- Смочите в лимонном соке бумажное полотенце или мягкую тряпку и протрите поверхности, на которых заметили известковый налет.
- На поверхностях, которые сильно загрязнены, следует оставить смоченные соком лимона бумажные полотенца на 1-1,5 часа. После этого протереть поверхности.
- Кран также можно обернуть тряпкой, смоченной в лимонном соке, и оставить на час. По истечении оказанного времени останется только смыть остатки налета и протереть кран сухой тряпкой.
- Для очистки от известкового налета душевой кабины или ванны используйте пульверизатор.
Лимонный сок и сода
Действенный способ легко удалить известковый налет с лейки душа.
- Смешать стакан лимонного сока с 1/3 стакана соды.
- Влить смесь в целлофановый пакет.
- Поместить в пакет с лимонным соком и содой лейку душа.
- Пакет прочно закрепить на лейке душа резинкой или скотчем.
- Оставить на ночь.
- По истечении времени снять пакет с лейки душа и включить на полную мощность теплую воду. Через некоторое время воду выключить.
- В завершение протереть лейку душа сухой тряпкой.