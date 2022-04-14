Инструкция: как избавиться от известкового налета на сантехнике

Даже у самых хороших хозяек с течением времени на кранах или душевой лейке может появиться известковый налет. Виной тому – качество воды. Из-за растворенных в воде твердых минералов (в частности солей магния и кальция) воду называют жесткой. Такая вода, испаряясь, может оставлять белые отложения, которые со временем затвердевают и избавиться от них довольно непросто. Всевозможных порошков и гелей для очистки сантехники от известкового налета множество, но есть и более простой, дешевый и не менее эффективный способ. О нем — в инструкции "Рамблера".