Эксперты рассказали о правилах безопасной аренды дачи

Майские праздники все ближе, и москвичи вовсю строят планы на будущий отдых. Одним из самых популярных решений уже который сезон подряд становится аренда загородной недвижимости. Расскажем, можно ли еще успеть найти вариант на грядущие праздники и о каких нюансах необходимо помнить при заключении подобной сделки.

Фото: Москва24 Москва24

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Снять дачу или дом на майские праздники в Подмосковье вполне реально, рассказал Москве 24 эксперт по недвижимости Олег Бендриков. По его словам, подобных предложений в этом сезоне стало намного больше. "У тех, кто занимается арендой постоянно, есть наработанные клиенты, которые снимают дачи из года в год. Плюс ко всему, большинство собственников сняли свои объявления с продажи и пока решили их сдавать. Поэтому количество предложений увеличилось", – отметил он.

Стоимость начинается от 5 тысяч рублей за сутки и вверх. Как такового предела цены нет. Но могу сказать, что хороший коттедж на большую компанию с бассейном и всеми комфортными условиями для отдыха на майские праздники будет стоить от 18–20 тысяч в сутки. Есть цены и выше в зависимости от пожеланий конкретного клиента.

"Есть и люди, которые готовы снимать дома по 100–200 тысяч рублей за сутки. В зависимости от того, что они хотят увидеть и как провести праздники", – сказал Бендриков.

Желающим стоит помнить, что на участке за 5 тысяч рублей в сутки нет практически никаких условий для проживания, подчеркнул специалист. За эти деньги вместо дома будет что-то вроде бытовки. "Что-то более-менее подходящее для проживания с санузлом в доме стоит от 10 тысяч рублей в сутки. Но это дача, условно, в 140–150 километрах от Москвы. Аренда нормального дома на все майские праздники обойдется примерно в 150 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит туалет в доме, интернет, телевизор и другие удобства", – привел цены Бендриков.

Варианты с арендой дачи или дома на лето в Подмосковье также остались, говорит эксперт по недвижимости. Их цена остается высокой еще со времен разгара пандемии, добавил Бендриков. "Не стоит забывать, что возможностей отдохнуть за границей сейчас не так много. Те же путевки в Турцию стоят больших денег. Поэтому многие снимают на лето дачу как альтернативу", – сказал специалист.

Летом на сутки дачи практически никто не снимает. Это долгосрочная аренда. Она начинается примерно от 35 тысяч рублей в месяц и вверх. Есть предложения и за 20 тысяч в месяц, но там просто нельзя жить. В целом дом с нормальным участком и необходимыми удобствами обойдется примерно в 60–70 тысяч рублей в месяц.

Найти более-менее приемлемый по цене вариант внутри ЦКАД среднестатистической семье будет очень сложно, предупредил Бендриков. В этих районах расположены в основном коттеджные поселки с очень дорогой арендой. "Самое дешевое – восточное направление. Там поменьше коттеджных поселков, побольше СНТ. Соответственно, и цены ниже. Это Щелковское, Новорязанское направления, шоссе Энтузиастов. А самое дорогое – западное направление, в сторону Минского, Новорижского, Рублевского шоссе", – объяснил специалист.

Кроме того, на итоговую цену влияет транспортная доступность участка. По словам Бендрикова, если близко к дому находится ж/д станция, стоимость аренды в месяц выше примерно на 20–25%.

Оформить с умом

Чтобы во время проживания не возникло проблем, с собственником загородной недвижимости нужно заключить договор аренды, сказала в разговоре с Москвой 24 руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. При этом необходимо обязательно проверить, сдает ли дачу ее собственник.

Владелец должен показать правоустанавливающие документы. Сейчас это выписка из ЕГРН. Таким образом можно обезопасить себя от мошенников.

"Может быть ситуация, что в документах вторая половина дома принадлежит другому человеку. Получается, с ним тоже надо договариваться. Сразу возникают вопросы, поэтому я бы не рекомендовала заключать договор в подобных случаях. Вероятны ситуации, когда второй собственник будет приезжать на эту дачу и там хозяйничать. Поэтому лучше всего договариваться с единоличным владельцем", – посоветовала Бурякова.

Если сделку ведет риелторское агентство, сотрудник должен предоставить арендаторам все интересующие данные о собственнике участка и всю информацию о доме. Ответственность за неудобства и конфликтные ситуации, если они вдруг возникнут, в этом случае будет нести компания, отметила Бурякова.

Чтобы таких ситуаций не возникало, арендодателю необходимо известить председателя, что на его участке будут жить на правах аренды другие люди.

Перед заключением договора потенциальным арендаторам обязательно нужно уточнить у руководства товарищества, есть ли у собственника неоплаченные счета. Также в документах должно быть оговорено, кто оплачивает все коммунальные платежи на время аренды, добавила эксперт.

"Если сам арендатор, то, соответственно, цена за месяц будет поменьше. Если хозяин участка, то при возникновении вопросов съемщикам нужно показать председателю договор, по которому счета оплачивает владелец. Нужно обговаривать все эти условия заранее, тогда проживание будет намного более комфортным", – отметила эксперт.