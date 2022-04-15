Чек-лист: убираем зимние вещи до следующего сезона

Прежде чем доставать летние вещи, позаботьтесь о тех, что пригодятся вам следующей осенью и зимой. “Рамблер” создал специальный чек-лист, пройдясь по которому, вы точно ничего не упустите.

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Общий совет: подготовьте помещение и шкаф, в котором будут храниться вещи до холодов. Промойте их, в идеале — обработайте отпугивающими вредителей препаратами. Можно оставить мешочки с сушеной полынью, лавандой, мятой и кедровой корой. Это отпугнет вредителей — моль и кожеедов.

Обувь Для каждой пары ботинок или сапог нужно подобрать свой мешочек или коробку.

Перед тем как убрать обувь на длительное хранение, ее нужно дочиста вымыть и хорошо просушить. Только после — обработать обувным кремом и спреем.

Мешочки с пищевой содой, оставленные внутри, защитят обувь от сырости, с лавандой — от моли (например, модели с натуральным утеплителем, шерстью и мехом).

Вытащите стельки и положите их рядом с парой, когда они высохнут.

Обувь нужно наполнить бумагой (подойдет туалетная или бумажные полотенца) или распорками. Типографская краска может испортить вашу пару, поэтому газеты не используем.

Верхняя одежда Вся одежда должна быть чистой. Пальто и шубы лучше передать в химчистку, а пуховики и куртки, если нет обратных рекомендаций на ярлычке, следует постирать в машинке.

Проверьте карманы, выложите все лишнее. В них лучше оставить ароматические саше, которые отпугнут насекомых. Застегните все молнии и пуговицы на изделиях.

Если ваш гардероб позволяет хранить зимнюю верхнюю одежду на объемных плечиках, воспользуйтесь этим решением. Просто запакуйте каждый предмет одежды в матерчатый мешок, повесьте их с одной стороны платяного шкафа и оставьте до холодов.

Хранение в вакуумном пакете подходит большинству пуховиков и позволяет сэкономить место в шкафу. Купите специальный мешок, положите в него изделие, откачайте воздух пылесосом.

Дубленки и другие изделия из кожи могут потребовать дополнительного ухода. Например, смягчения кожи после химчистки. Обработайте такую одежду специальным спреем для кожаных изделий.

Бонус: сделать своими руками ароматические саше для защиты от моли очень просто. Достаточно взять кусок марли, положить на него лавровый лист, перец, розмарин, мяту, лаванду (на ваш выбор), завязать “мешочек” на узелок.

Трикотаж и вязаные изделия

Прежде чем убирать эти вещи на сезонное хранение, убедитесь, что они хорошо постираны, на них не осталось пятен, запаха пота и парфюма.

Если на одежде есть катышки, выпущенные петли, оторванные пуговицы, дырки – самое время заняться их устранением (верхней одежды это тоже касается).

Рекомендуется складывать трикотаж и вязаные изделия в хлопчатобумажные “дышащие” мешочки. Но если вы привыкли хранить одежду в картонных коробках или пластиковых контейнерах, рекомендуем сделать в них несколько отверстий.

Можно свернуть шерстяные кофты и свитеры в рулоны. Это предотвратит появление складок и заломов на любимой одежде.

Шерстяные платья и костюмы можно оставить в тканевых мешках на плечиках в платяном шкафу.