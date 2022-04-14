Перечислены четыре основные ошибки при мытье зеркал в ванной

Специалист по уборке Дани Паликарова поделилась профессиональными лайфхаками по мытью зеркал в ванной и перечислила четыре основные ошибки по очищению отражающих поверхностей. Ее советы приводит издание Express.

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com Monika Skolimowska / Globallookpress.com

По словам Паликаровой, самая распространенная ошибка — использовать полотенце, чтобы протереть запотевшее или испачканное каплями воды или зубной пасты зеркало. Это на первый взгляд безобидное действие, по ее мнению, приводит к появлению разводов. Кроме того, на влажных отражающих поверхностях остаются ворсинки от полотенца. В качестве альтернативы специалист рекомендовала использовать либо специальные безворсовые салфетки для стекол, либо старые газеты.

Также специалист посоветовала отказаться от использования соды для очищения зеркал. Она объяснила, что это мягкое натуральное чистящее средство подходит для практически всех поверхностей, кроме стекол и зеркал. Из-за абразивных частиц соды зеркало может покрыться мелкими неприглядными царапинами и потертостями, предупреждает Паликарова. В качестве натурального очистителя для них, по ее мнению, отлично подойдет уксус.

Еще одна ошибка, которую назвала клинер, — слишком часто и слишком интенсивно протирать зеркала. Паликарова считает, что одного раза в неделю для полировки любых стеклянных поверхностей в ванной вполне достаточно, а если возникает соблазн делать это чаще, лучше быстро или точечно протереть их сухой тканью без использования чистящих средств.

В заключение Паликарова напомнила, как важно проветривать ванную комнату. В противном случае из-за повышенной влажности, микрочастиц чистящих средств в воздухе и недостатка кислорода серебряная основа зеркал со временем может разрушиться и на нем появятся потемневшие участки и пятна.