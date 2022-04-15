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41 минуту назад

Раскрыты способы превратить городскую квартиру в этническое жилище

Мослентаиещё 2

Семья Лосяковых, живущая в подмосковном Королеве, превратила свою квартиру на 100 квадратных метров в необычное этно-пространство. Нестандартные способы украсить городское жилье супруги раскрыли в разговоре с «Мослентой».

Раскрыты способы превратить городскую квартиру в этническое жилище
Фото: МослентаМослента

Артем Лосяков считает своим тотемным животным лося, поэтому у входа в квартиру висит настоящий рог сохатого, украшенный различными сувенирами.

«Фамилию я и детям передал, теперь у нас есть лосята, а в доме очень много изображений этого великолепного животного», — отметил отец семейства. Коридор жилища украшает сундук под старину.

На стене в обеденной зоне супруги решили сделать большую роспись с изображением животных в черно-красных цветах. Композицию, выполненную на заказ, назвали «Вольные лоси».

«Мы любим путешествовать, в том числе и по России. Никогда не обходим стороной музеи народного творчества. Впервые увидели мезенскую роспись в одном из них и остались в полном восторге. Сразу поняли: хотим такой рисунок домой», — отметил Лосяков.

Дом и сад,
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