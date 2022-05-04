Что нельзя сажать рядом с яблоней

Яблоня — самое распространенное и непритязательное дерево наших широт. Тем не менее, весной эти деревья превращают обычный приусадебный участок в волшебный бело-розовый сад. А яблоки — питательные, вкусные и полезные плоды, которые можно использовать в любом виде. Однако даже яблоня нуждается в подходящих соседях. Подробности — в статье «Рамблера».
Сначала разберемся, какие параметры вообще нужно учитывать при посадке культур.
Также важным фактором является перекрестное опыление растений, поэтому лучшая дистанция в условиях стандартного дачного участка составляет около пяти метров.
Итак, что же не стоит сажать рядом с яблоней, чтобы не навредить ни ей, ни другим растениям?
Яблоня подавляет вишню, сливу и абрикос. А вот черешня за счет могучей системы корней сама будет угнетать яблоню и быстро истощит почву, так что о крупном урожае яблок можно будет забыть.
Персик также способен вызывать постепенное угасание яблони, так как его корни быстро захватывают корневую систему яблони.
Также подавляют яблоню грецкий орех, смородина и даже ландыши за счет того, что быстро разрастаются, агрессивно питаются и стремительно оплетают ближний круг вокруг ствола дерева.
Боярышник опасен для яблони, потому что является магнитом для тли, моли и пяденицы. По этой же причине не стоит высаживать рядом с яблоней и калину, которая к тому же еще и очень любит влагу, а значит, будет конкурировать за жидкость с яблоней.
Также плохими соседями будут можжевельник, который часто страдает от ржавчины, и черемуха, привлекающая стеклянницу. Полынь тоже пользуется повышенным вниманием со стороны тли, поэтому рядом с яблоней ей делать нечего.
Не стоит устраивать по соседству с деревом и картофельные ряды. Картошка быстро обедняет почву и ничего не оставит яблоне. По тем же соображениям не надо высаживать поблизости морковь и капусту.
Прежде всего, лучшая подруга яблони — груша, поэтому они отлично чувствуют себя на одном участке. Также замечательный вариант — яблоня другого сорта, которая обеспечит своей родственнице хорошее перекрестное опыление и положительно повлияет на вкус плодов. Кроме того, неплохой соседкой может быть и айва.
Что касается кустарников, то лучшим вариантом будет малина. Крыжовник безопасен для яблони, но будет страдать от недостатка света. Также яблоня неплохо уживается с виноградом.
Среди овощей хорошими соседями будут помидоры, укроп, лук и чеснок.