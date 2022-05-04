Что нельзя сажать рядом с яблоней

Яблоня — самое распространенное и непритязательное дерево наших широт. Тем не менее, весной эти деревья превращают обычный приусадебный участок в волшебный бело-розовый сад. А яблоки — питательные, вкусные и полезные плоды, которые можно использовать в любом виде. Однако даже яблоня нуждается в подходящих соседях. Подробности — в статье «Рамблера».

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Сначала разберемся, какие параметры вообще нужно учитывать при посадке культур.

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Во-первых, стоит учесть кислотность почвы. Кустарники вроде калины, черники или можжевельника любят кислую почву и должны расти подальше от растений, предпочитающих нейтральную почву. Во-вторых, нужно обращать внимание на разную потребность во влаге. Поэтому культуры, которым нужен постоянный полив, не должны соседствовать с растениями, предпочитающими умеренную сухость. В-третьих, и это очень важное условие, не нужно высаживать рядом растения, чья корневая система будет находится на одном и том же уровне. Культуры начнут соперничать за потребление полезных веществ и мешать друг другу. По этой же причине плохими соседями друг другу будут растения, которые питаются одинаково. В-четвертых, надо помнить, что одно дерево или кустарник может являться рассадником вредителей для другого. В-пятых, не нужно забывать об освещении. Поэтому планируя свой фруктовый сад, нужно заранее учесть высоту и объем кроны. Нужно избегать переплетения ветвей. Самые высокие деревья лучше посадить с северной стороны своего участка.

Также важным фактором является перекрестное опыление растений, поэтому лучшая дистанция в условиях стандартного дачного участка составляет около пяти метров.

Итак, что же не стоит сажать рядом с яблоней, чтобы не навредить ни ей, ни другим растениям?

Яблоня подавляет вишню, сливу и абрикос. А вот черешня за счет могучей системы корней сама будет угнетать яблоню и быстро истощит почву, так что о крупном урожае яблок можно будет забыть.

Персик также способен вызывать постепенное угасание яблони, так как его корни быстро захватывают корневую систему яблони.

Также подавляют яблоню грецкий орех, смородина и даже ландыши за счет того, что быстро разрастаются, агрессивно питаются и стремительно оплетают ближний круг вокруг ствола дерева.

Боярышник опасен для яблони, потому что является магнитом для тли, моли и пяденицы. По этой же причине не стоит высаживать рядом с яблоней и калину, которая к тому же еще и очень любит влагу, а значит, будет конкурировать за жидкость с яблоней.

Также плохими соседями будут можжевельник, который часто страдает от ржавчины, и черемуха, привлекающая стеклянницу. Полынь тоже пользуется повышенным вниманием со стороны тли, поэтому рядом с яблоней ей делать нечего.

Не стоит устраивать по соседству с деревом и картофельные ряды. Картошка быстро обедняет почву и ничего не оставит яблоне. По тем же соображениям не надо высаживать поблизости морковь и капусту.

Какие же культуры станут идеальными соседями для яблони?

Прежде всего, лучшая подруга яблони — груша, поэтому они отлично чувствуют себя на одном участке. Также замечательный вариант — яблоня другого сорта, которая обеспечит своей родственнице хорошее перекрестное опыление и положительно повлияет на вкус плодов. Кроме того, неплохой соседкой может быть и айва.

Что касается кустарников, то лучшим вариантом будет малина. Крыжовник безопасен для яблони, но будет страдать от недостатка света. Также яблоня неплохо уживается с виноградом.