Что посадить на участке, чтобы не было комаров

С наступлением весны появляется проблема: комары. В их компании вечера на свежем воздухе уже не кажутся такими привлекательными. К счастью, существуют растения-репелленты, посадка которых поможет вам избавиться от проблемы с назойливыми насекомыми. О них и расскажет “Рамблер”.

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Травы

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Шалфей в первую очередь ассоциируется с применением в фармакологии. Однако это растение, которое Гиппократ называл “священной травой”, может сослужить добрую службу и на вашем участке. А все благодаря его терпкому аромату. Есть мнение, что он не позволяет насекомым распознать запах человека, находящегося рядом с шалфеем. Еще один плюс этого растения – оно является многолетником и может расти на одном месте до восьми лет. Главное помнить, что шалфей не любит тень, зато быстро окрепнет на солнце в почве нейтральной кислотности (например, суглинистой).

Форма посадки: семена в грунт. Первые ростки появляются через три-четыре недели после посадки.

Другие травы-репелленты: мята перечная, мелисса лекарственная, котовник кошачий, мята болотная, цитронелла цейлонская, базилик душистый, полынь горькая, пижма обыкновенная, чеснок, розмарин, декоративный лук, тысячелистник, лофант анисовый, чабрец.

Цветы

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Обеспечат надежную защиту от комаров цветы однолетника-агератума. Его естественный секрет – кумарин – отпугивает этих насекомых. Но стоит быть осторожнее с этими красивыми цветами: если натереть кожу листьями или лепестками агератума, можно спровоцировать аллергическую реакцию. Поэтому лучше, конечно, любоваться нежными декоративными растениями на расстоянии.

Форма посадки: семена в грунт. Агератум любит солнце и полутень. Растение относят к разряду неприхотливых, но высаживать семена стоит не раньше окончания весны, когда угроза заморозков сведена к минимуму.

Другие цветы-репелленты: лаванда узколистная, бархатцы, душистая герань, монарда, иссоп, пеларгония, календула.

Кустарники

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Вербену лимонную предки считали растением, способным защитить человека от сглаза, порчи и прочего “колдовства”. Но мы рекомендуем обзавестись этим вечнозеленым кустарником для того, чтобы защититься от назойливых крылатых кровопийц. Еще один бонус – сушеные веточки вербены можно использовать в качестве саше для отпугивания моли.

Форма посадки: семена в большой горшок, в котором в будущем будет расти большой красивый куст. Вербена – теплолюбивое растение, зимой на улице оно просто не выживет. Поэтому его выращивают в горшках и кадках, которые легко унести в помещение на время “зимовки”.