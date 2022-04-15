Покупка квартиры и материнский капитал: нюансы, о которых вы не знали

Квартирный вопрос остро стоит для очень многих семей в России. Неудивительно, что улучшение жилищных условий

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— один из самых востребованных способов использования материнского капитала. Однако, в этом деле есть много нюансов, о которых знают далеко не все. О том, как грамотно воспользоваться материнским капиталом в недвижимости, "Рамблеру" рассказала риэлтор, основательница собственного агентства недвижимости и наставник по инвестициям — Арина Николаева.

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Кому и сколько

В России материнский капитал как мера господдержки появилась в 2007 году. Тогда его начали выдавать при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

С января 2020 года правила изменились — теперь его можно получить при рождении первого ребенка. В 2022 году власти провели индексацию материнского капитала: теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго 693,1 тыс. руб., если семья не получала материнский капитал на первого ребенка и 168,6 тыс.руб., если уже его получила.

Квартира для жизни

Многие семьи используют материнский капитал как первый взнос на квартиру. Однако здесь важно понимать, какие у вас планы на эту недвижимость в будущем.

Я рекомендую использовать материнский капитал для покупки квартиры для жизни, которую вы не планируете продавать в ближайшем будущем. Такую недвижимость довольно сложно продать — лучше понимать это сразу. Чтобы реализовать квартиру с маткапиталом нужно соблюсти ряд условий: обязательно выделить доли в квартире всем членам семьи, а после получить согласие опеки на продажу, при этом выделить доли детям, не ущемляя их прав, в другом объекте.

Арина Николаева Руководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года

Разные варианты покупки

На рынке недвижимости, в зависимости от характеристик покупателя.

Родители детей, родившихся после 2018 г., могут купить квартиру от застройщика по льготной ипотеке до 6%. Зачастую реальные ставки оказываются ниже: в нашем агентстве есть кейсы когда клиенты покупали квартиру в ипотеку под 0,7%.

Арина Николаева Руководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года

При этом, далеко не у всех застройщиков материнский капитал можно вносить в первый взнос. Поступление денег от сертификата нужно ждать.

А время — это деньги. Поэтому, при таком способе оплаты, некоторые застройщики могут увеличить стоимость квартиры, а кто-то и откажется принимать сертификат в первый взнос. В этом случае я обычно рекомендую взять ипотеку, чтобы не ограничивать себя в вариантах выбора жилья. Вы можете взять ипотеку на сумму маткапитала. Получается, что вы ничего не теряете: просто закрываете ипотеку маткапиталом.

Арина Николаева Руководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года

Необязательно покупать квартиру от застройщика

Можно купить квартиру с материнским капиталом и на вторичном рынке, однако использовать его в оплату на все 100% можно бдит, когда ребенку исполнится 3 года. При этом не все компании готовы принимать оплату капиталом.

Да и не все продавцы готовы принимать сертификат, так как деньги с его оплаты нужно ждать 1-3 месяца. Поэтому, чаще такую недвижимость покупают через ипотеку, вкладывая мат.капитал в первый взнос или оплачивая его в счёт погашения ипотеки. Правда тут льготную ипотеку не применить.

Арина Николаева Руководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года

Выделение доли детям

Эксперт отмечает, что уже после покупки важно грамотно выделить доли всем членам семьи.