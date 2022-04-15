Покупка квартиры и материнский капитал: нюансы, о которых вы не знали

Квартирный вопрос остро стоит для очень многих семей в России. Неудивительно, что улучшение жилищных условий
Фото: PixabayPixabay
— один из самых востребованных способов использования материнского капитала. Однако, в этом деле есть много нюансов, о которых знают далеко не все. О том, как грамотно воспользоваться материнским капиталом в недвижимости, "Рамблеру" рассказала риэлтор, основательница собственного агентства недвижимости и наставник по инвестициям — Арина Николаева.
Видео дня
Кому и сколько
В России материнский капитал как мера господдержки появилась в 2007 году. Тогда его начали выдавать при рождении или усыновлении второго и последующих детей.
С января 2020 года правила изменились — теперь его можно получить при рождении первого ребенка. В 2022 году власти провели индексацию материнского капитала: теперь размер выплаты на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго 693,1 тыс. руб., если семья не получала материнский капитал на первого ребенка и 168,6 тыс.руб., если уже его получила.
Квартира для жизни
Многие семьи используют материнский капитал как первый взнос на квартиру. Однако здесь важно понимать, какие у вас планы на эту недвижимость в будущем.
Я рекомендую использовать материнский капитал для покупки квартиры для жизни, которую вы не планируете продавать в ближайшем будущем. Такую недвижимость довольно сложно продать — лучше понимать это сразу. Чтобы реализовать квартиру с маткапиталом нужно соблюсти ряд условий: обязательно выделить доли в квартире всем членам семьи, а после получить согласие опеки на продажу, при этом выделить доли детям, не ущемляя их прав, в другом объекте.
Арина НиколаеваРуководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года
Разные варианты покупки
На рынке недвижимости, в зависимости от характеристик покупателя.
Родители детей, родившихся после 2018 г., могут купить квартиру от застройщика по льготной ипотеке до 6%. Зачастую реальные ставки оказываются ниже: в нашем агентстве есть кейсы когда клиенты покупали квартиру в ипотеку под 0,7%.
Арина НиколаеваРуководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года
При этом, далеко не у всех застройщиков материнский капитал можно вносить в первый взнос. Поступление денег от сертификата нужно ждать.
А время — это деньги. Поэтому, при таком способе оплаты, некоторые застройщики могут увеличить стоимость квартиры, а кто-то и откажется принимать сертификат в первый взнос. В этом случае я обычно рекомендую взять ипотеку, чтобы не ограничивать себя в вариантах выбора жилья. Вы можете взять ипотеку на сумму маткапитала. Получается, что вы ничего не теряете: просто закрываете ипотеку маткапиталом.
Арина НиколаеваРуководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года
Необязательно покупать квартиру от застройщика
Можно купить квартиру с материнским капиталом и на вторичном рынке, однако использовать его в оплату на все 100% можно бдит, когда ребенку исполнится 3 года. При этом не все компании готовы принимать оплату капиталом.
Да и не все продавцы готовы принимать сертификат, так как деньги с его оплаты нужно ждать 1-3 месяца. Поэтому, чаще такую недвижимость покупают через ипотеку, вкладывая мат.капитал в первый взнос или оплачивая его в счёт погашения ипотеки. Правда тут льготную ипотеку не применить.
Арина НиколаеваРуководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года
Выделение доли детям
Эксперт отмечает, что уже после покупки важно грамотно выделить доли всем членам семьи.
Всегда рекомендую выделять минимально возможные доли, при этом не ущемляя прав детей.
Размер долей рассчитываем из кадастровой стоимости метра в объекте. Разумеется, это не вопрос жадности. Дело в том, что если вы все же решите продать квартиру, то вам нужно будет выделять долю ребенку на другом объекте. Государство не даст вам сделать эту долю меньше. Впоследствии это дополнительно усложнит поиск альтернативных вариантов жилья.
Арина НиколаеваРуководитель и основатель собственного агентства недвижимости, инвестор с 2016 года