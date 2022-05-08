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3 часа назад

Как избавиться от моли на кухне раз и навсегда

Мира Маркина

Столкнуться с такой проблемой на кухне может даже самая чистоплотная и внимательная хозяйка - моль может появиться на кухне не по вашей вине. "Рамблер" расскажет, как избавиться от кухонной моли и предотвратить ее повторное появление.

Как избавиться от моли на кухне раз и навсегда
Фото: pixabay.compixabay.com

Прежде всего стоит сказать, что моль обитает, как правило, во всевозможных крупах и муке, в сухофруктах и орехах. Эти продукты стоит хранить не в пакетах, а в специальных банках или контейнерах, так как моли не составит труда пробраться сквозь фольгу, полиэтилен или картон, проделав для себя нужное отверстие.

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Стоит понимать, что чаще всего причиной появления моли в доме становится тот факт, что вы купили уже зараженный продукт. Именно поэтому имеет смысл крупу или орехи, купленные в магазине, высыпать в глубокую миску и прогреть в микроволновке на максимальной мощности буквально полминуты, прежде чем убрать на полки для хранения. Этого будет достаточно для того, чтобы личинки моли, если они там присутствовали - погибли. Обязательно проверяйте на целостность упаковки продуктов прямо в магазине прежде чем оплатить их.

Также моль может перебраться к вам от соседей. Методы борьбы с ней универсальны при любых обстоятельствах ее появления. Если вы обнаружили у себя хоть одну особь, следуйте нашей инструкции:

  1. Освободите от содержимого все кухонные полки.
  2. Выбросите в отдельный пакет все зараженные продукты и те, что стояли по соседству с ними, так как там могут быть едва заметные личинки моли, которые позднее вырастут. Пакет вынесите из дома на мусорку как можно скорее.
  3. Пропылесосьте ящики, уделяя особое внимание углам. Учитывайте тот факт, что от мешка пылесоса после этой процедуры лучше будет избавиться.
  4. Тщательно промойте все ящики и шкафы с чистящим средством.
  5. Новые продукты герметично упакуйте в плотные зип-пакеты или, что будет гораздо лучше, в специальные контейнеры и банки.
  6. Кухонные паразиты боятся резких запахов, поэтому для того, чтобы предотвратить возвращение моли, разместите в ящиках ватные диски пропитанные эфирным маслом розмарина, мяты или лаванды. Если у вас нет масла, то подойдут сушеные гвоздики или корки от цитрусовых.
Дом и сад,
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