Как избавиться от моли на кухне раз и навсегда

Столкнуться с такой проблемой на кухне может даже самая чистоплотная и внимательная хозяйка - моль может появиться на кухне не по вашей вине. "Рамблер" расскажет, как избавиться от кухонной моли и предотвратить ее повторное появление.
Прежде всего стоит сказать, что моль обитает, как правило, во всевозможных крупах и муке, в сухофруктах и орехах. Эти продукты стоит хранить не в пакетах, а в специальных банках или контейнерах, так как моли не составит труда пробраться сквозь фольгу, полиэтилен или картон, проделав для себя нужное отверстие.
Стоит понимать, что чаще всего причиной появления моли в доме становится тот факт, что вы купили уже зараженный продукт. Именно поэтому имеет смысл крупу или орехи, купленные в магазине, высыпать в глубокую миску и прогреть в микроволновке на максимальной мощности буквально полминуты, прежде чем убрать на полки для хранения. Этого будет достаточно для того, чтобы личинки моли, если они там присутствовали - погибли. Обязательно проверяйте на целостность упаковки продуктов прямо в магазине прежде чем оплатить их.
Также моль может перебраться к вам от соседей. Методы борьбы с ней универсальны при любых обстоятельствах ее появления. Если вы обнаружили у себя хоть одну особь, следуйте нашей инструкции: