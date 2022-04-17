Как из «бабушкиной» кухни сделать стильную: видео

Принято считать, что ремонт — это долго, дорого и изнурительно. Иногда все именно так и есть. Но страдать не обязательно: обновить внешний вид комнаты можно с минимумом средств и усилий. Главное — смекалка и видение будущего интерьера. Пользовательница TikTok под ником @ivankovaaa_1 показала, как просто и быстро преобразить кухню. Ролик набрал 157 тысяч лайков и 1,5 млн просмотров.

Девушке не нравился, как она выразилась, «лягушачий» гарнитур на кухне, который пришлось купить при переезде. Было решено его переделать. С помощью фена девушка сняла пленку, которая покрывала дверцы. Дерево решили покрасить специальной краской для фасадов, которая не требует обработки поверхностей. Фасады протерли и обезжирили, а затем покрасили в три слоя. Старые ручки покрасили из баллончика. Результат ремонта можно увидеть в ролике.

Комментаторы отметили, что белый гарнитур смотрится на кухне лучше белого.

«Стало в триста раз лучше, тот зеленый был правда не для всех»;

«Стало намного стильнее и современнее»;

«Был цвет как у моей двоюродной бабушке на кухне чисто 2000x, а стал очень красивый минимализм»;

«Очень круто получилось прям вау, вы умничка».

По словам автора видео, гарнитур легко моется и даже пережил готовку на Новый год.