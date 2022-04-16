Что нельзя выкидывать перед дачным сезоном

Перед дачным сезоном самое время задуматься об удобрениях. Для подготовки компоста подойдут даже оставшиеся в холодильнике продукты. Рассказываем, что можно экологично использовать на огороде.

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Яичная скорлупа

После Пасхи не торопитесь выкидывать оставшуюся от яиц скорлупу. Через почву она обеспечивает растения кальцием. Он не необходим для роста, но помогает в формировании клеточных стенок растения. Кроме того, яичная скорлупа понижает кислотность почвы. Перед тем, как использовать ее, нужно ополоснуть ее под водой, подсушить, сложить в банку и растолочь до мелкой крошки. Такое удобрение очень любят помидоры.

Еще яичная скорлупа помогает в борьбе с вредителями. Покрытие из нее рекомендуют в борьбе со слизнями и улитками. Помимо этого, можно ее посыпать вокруг растения, чтобы не взрастали сорняки.

Овощи и фрукты

Это самые лучшие для создания компоста продукты. Можно использовать в качестве удобрения обрезки от картофеля, моркови, свеклы, яблока, шкурки банана. При этом они могут быть как свежими, так и уже подпорченными. Чтобы приготовить удобрение, нужно перемолоть все остатки в мясорубке или блендере.

Остатки готовой пищи

Использовать повторно остатки пищи - очень экологично и полезно для огорода. Например, в качестве удобрения подойдут несъеденные рис, яйца, хлеб, макароны, супы, бобовые. Единственное исключение - это мясо и молочные продукты. Из-за них в огороде могут появиться вредители.

Кофейная гуща