Что нельзя выкидывать перед дачным сезоном

Перед дачным сезоном самое время задуматься об удобрениях. Для подготовки компоста подойдут даже оставшиеся в холодильнике продукты. Рассказываем, что можно экологично использовать на огороде.
После Пасхи не торопитесь выкидывать оставшуюся от яиц скорлупу. Через почву она обеспечивает растения кальцием. Он не необходим для роста, но помогает в формировании клеточных стенок растения. Кроме того, яичная скорлупа понижает кислотность почвы. Перед тем, как использовать ее, нужно ополоснуть ее под водой, подсушить, сложить в банку и растолочь до мелкой крошки. Такое удобрение очень любят помидоры.
Еще яичная скорлупа помогает в борьбе с вредителями. Покрытие из нее рекомендуют в борьбе со слизнями и улитками. Помимо этого, можно ее посыпать вокруг растения, чтобы не взрастали сорняки.
Это самые лучшие для создания компоста продукты. Можно использовать в качестве удобрения обрезки от картофеля, моркови, свеклы, яблока, шкурки банана. При этом они могут быть как свежими, так и уже подпорченными. Чтобы приготовить удобрение, нужно перемолоть все остатки в мясорубке или блендере.
Использовать повторно остатки пищи - очень экологично и полезно для огорода. Например, в качестве удобрения подойдут несъеденные рис, яйца, хлеб, макароны, супы, бобовые. Единственное исключение - это мясо и молочные продукты. Из-за них в огороде могут появиться вредители.
Кофе защищает от некоторых видов вредителей. Особенно удобно то, что его не надо измельчать: можно использовать либо молотые зерна, либо кофейную гущу. Также полезен чай.