Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Как с точки зрения науки лучше всего украшать свой дом

Ferra.ru

При выборе интерьера жилища важно обращать внимание на некоторые детали. Например, на цвета. О том, какие из них лучше всего подходят для дома, согласно научным исследованиям, и о других особенностях оформления дома - в статье.

Как с точки зрения науки лучше всего украшать свой дом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор Кристиан Джарретт отмечает, что цвет стен в доме может повлиять на эмоциональное состояние человека. К примеру, существуют научные доказательства, что голубой может снимать стресс. Кроме того, этот цвет ассоциируется у людей нередко с расслаблением и спокойствием.

Если же вы проводите дома научные исследования, то лучше будет выбрать красноватый оттенок для стен. Учёные утверждают, что он улучшает внимание и концентрацию. В этой же научной работе говорится о том, что синий цвет увеличивает креативность, хорошо будет, если в такой комнате хотя бы одна стена будет синего цвета.

Если говорить о мебели, то лучше всего выбирать изогнутую. Избегать, как показывают исследования, нужно прямых линий и резких краёв. Работает это и при планировке комнат и зданий: известно, что изогнутые линии воспринимаются людьми как красивые и расслабляющие, к тому же они стимулируют активность в областях мозга, связанных с удовольствием.

Многим хочется иметь просторные комнаты. Такого эффекта можно добиться при помощи мебели или больших окон. Лучше всего для здоровья будет, если из окна вам будет открываться вид на деревья или любое зелёное пространство.

Наконец, много преимуществ даёт размещение растений в доме. Хотя они не смогут значительно очистить воздух, но научные исследования демонстрируют, что зелень улучшает психическое здоровье, в том числе снимает стресс.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители