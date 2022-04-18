Как с точки зрения науки лучше всего украшать свой дом

При выборе интерьера жилища важно обращать внимание на некоторые детали. Например, на цвета. О том, какие из них лучше всего подходят для дома, согласно научным исследованиям, и о других особенностях оформления дома - в статье.

Доктор Кристиан Джарретт отмечает, что цвет стен в доме может повлиять на эмоциональное состояние человека. К примеру, существуют научные доказательства, что голубой может снимать стресс. Кроме того, этот цвет ассоциируется у людей нередко с расслаблением и спокойствием.

Если же вы проводите дома научные исследования, то лучше будет выбрать красноватый оттенок для стен. Учёные утверждают, что он улучшает внимание и концентрацию. В этой же научной работе говорится о том, что синий цвет увеличивает креативность, хорошо будет, если в такой комнате хотя бы одна стена будет синего цвета.

Если говорить о мебели, то лучше всего выбирать изогнутую. Избегать, как показывают исследования, нужно прямых линий и резких краёв. Работает это и при планировке комнат и зданий: известно, что изогнутые линии воспринимаются людьми как красивые и расслабляющие, к тому же они стимулируют активность в областях мозга, связанных с удовольствием.

Многим хочется иметь просторные комнаты. Такого эффекта можно добиться при помощи мебели или больших окон. Лучше всего для здоровья будет, если из окна вам будет открываться вид на деревья или любое зелёное пространство.