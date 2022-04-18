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57 минут назад

Россиянам дали три рабочих совета по подготовке грядок для хорошего урожая

Lenta.ruиещё 2

Садовод Татьяна Жашкова дала три доступных и рабочих совета по подготовке почвы грядок к посевному сезону. Получить хороший урожай овощей, ягод и зелени, по ее словам, можно, если обеспечить посадкам правильное питание. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Названы три совета по подготовке грядок для хорошего урожая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист посоветовала россиянам не забывать о компосте при вскапывании грядок. Это органическое удобрение позволит сделать почву более питательной и освежит ее.

«Самый лучший питательный источник для почвы — это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо работает и добавление под перекопку соломы, чтобы улучшить свойства грунта»,

— пояснила Жашкова.

Также садовод рекомендовала рыхлить землю вилами, а не вспахивать ее. По ее словам, перевороты почвы лопатой убивают ее микрофлору, которая помогает растениям расти крепкими и лучше плодоносить. Формировать грядки Жашкова советовала при помощи плоскореза Фокина, который позволит достичь желаемой цели максимально быстро и при минимальном количестве физических усилий.

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