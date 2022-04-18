Названы три совета по подготовке грядок для хорошего урожая

Садовод Татьяна Жашкова дала три доступных и рабочих совета по подготовке почвы грядок к посевному сезону. Получить хороший урожай овощей, ягод и зелени, по ее словам, можно, если обеспечить посадкам правильное питание. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала россиянам не забывать о компосте при вскапывании грядок. Это органическое удобрение позволит сделать почву более питательной и освежит ее.

«Самый лучший питательный источник для почвы — это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо работает и добавление под перекопку соломы, чтобы улучшить свойства грунта»,

— пояснила Жашкова.