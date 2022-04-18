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2 часа назад

Как избавиться от сорняков в огороде

Мира Маркина

Борьба с сорняками - одна из самых сложных задач для дачников. Избавиться от них не так-то просто, но есть способы заставить их расти реже. Что это за способы, рассказываем в материале "Рамблера".

Как избавиться от сорняков в огороде
Фото: PixabayPixabay

Срывайте сорняки руками

Многие сорняки могут отрастать заново, от верхней части корня, если срубать их мотыгой. Поэтому лучше выдергивать их руками в перчатках. Так огород гораздо дольше времени будет чистым.

Поливайте растения под корень

Важно поливать растения под корень, используя лейку и не расплескивая воду повсюду. Так сорняки между рядов будут гибнуть от нехватки влаги. Чего делать точно не стоит, так это поливать огород из шланга. Такой метод полива только ухудшает ситуацию и провоцирует рост сорняков.

Перекопайте огород

Это один из самых эффективных методов борьбы с сорняками: пыреем, снытью, одуванчиками и другими. Перекопайте свой участок и тщательно выберите из него все корневища.

Засеивайте огород плотнее

Высоки сорняки растут на пустой земле. Поэтому лучший способ сделать их меньше - занять это место чем-то полезным. Не оставляйте большие пустые пространства между культурными растениями. Например, рядом с помидорами можно высеять базилик.

Посейте сидераты

Сидераты - это растения, например, рожь или горчица, которые сеют на свободных участках огорода, а потом срезают и закапывают в землю. Это эффективное природное удобрение, которое обогащает почву азотом и при этом препятствует росту сорняков и развитию грибковых и бактериальных заболеваний.

Дом и сад,
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