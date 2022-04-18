Как визуально сделать интерьер дороже

Каждой хозяйке хочется, чтобы ее дом был уютным, а пространство стильным и удобным. Но, к сожалению, не у всех есть возможность пользоваться услугами дизайнера или использовать в интерьера дорогие люксовые элементы. В этом материале Рамблер расскажет, как сделать так, чтобы визуально ваше пространство выглядело дорого и стильно.

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Арт-объекты очень удачно перемещают на себя внимание, отвлекая от скромной обстановки вокруг. Выбирайте картины крупных размеров, они всегда смотрятся более выигрышно. Гораздо лучше будет выглядеть полотно малоизвестного художника, чем репродукция мировой классики.

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Шика любому пространству придает золото. Однако с этим нужно буть максимально аккуратным - все должно быть в меру и выполнено со вкусом, иначе вы рискуете наоборот только удешевить интерьер. Важно учитывать, что золотые элементы декора буду хорошо смотреться на фоне однотонных нейтрального цвета стен. И это должны быть небольшие детали - рама для картины или фото, светильник с металлической вставкой, тонкие ножки стульев или журнального столика.

Открытые стеллажи и полки не заставляйте предметами полностью. Пространству необходим "воздух", а добивается он как раз полупустыми полками, светлыми стенами и одинаковыми полами во всем пространстве. Это еще один пункт - идея делать разного рисунка полы в каждой комнате - устарела. Гораздо лучше будет смотреть пол, которые лежит единым полотном по всей квартире.

Расставляйте мебель и предметы декора симметрично - это сделает комнату визуально богаче. Симметрия часто встречается в природе, по этой причине она будет даже неосознанно приятная глазу.