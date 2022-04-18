Раскрыт рецепт спрея, который избавит квартиру от пыли

Блогер, эксперт по уборке Марлен Комар изобрела самодельный спрей для уборки дома, который можно сделать из подручных ингредиентов. Подробный рецепт опубликовал The Sun.
Как уверяет блогер, спрей позволяет быстрее избавляться от пыли.
"Мне нравится работать умнее, а не усерднее, когда дело доходит до уборки. Это особенно действенно, когда дело доходит до пыли",
– заявила эксперт.
В составе самодельного спрея - три ингредиента: уксус, оливковое масло и мыло.
"Две чашки воды, чашка уксуса для дезинфекции и удаления грязи, две столовые ложки оливкового масла для полировки и удаления пыли на более длительный срок и пара капель средства для мытья посуды: смешайте все это вместе и используйте вместо обычного чистящего средства",
– посоветовала блогер.
Она утверждает, что благодаря спрею пыль осыпается с поверхностей на пол, что позволяет очистить труднодоступные места.