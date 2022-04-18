Раскрыт рецепт спрея, который избавит квартиру от пыли

"Две чашки воды, чашка уксуса для дезинфекции и удаления грязи, две столовые ложки оливкового масла для полировки и удаления пыли на более длительный срок и пара капель средства для мытья посуды: смешайте все это вместе и используйте вместо обычного чистящего средства",