Раскрыта опасность самостоятельного ремонта жилья

Самостоятельный ремонт жилья может привести к проблемам со здоровьем. Опасность проведения подобных работ без профессионалов россиянам раскрыли эксперты, сообщает РИА Новости.

По данным аналитического агентства InfoLine, на данный момент 70 процентов собственников, проводящих ремонт, занимаются им без привлечения сторонних специалистов. Таким образом они пытаются сэкономить на оплате труда рабочих и строительных материалах. Опасность представляют дешевые краски для наружных работ — из-за токсичности их нельзя использовать для отделки квартиры.