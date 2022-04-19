Как выглядят подмосковные дома за 2 миллиарда рублей

Самые дорогие, самые большие, самые престижные загородные дома в стране находятся, конечно, в Подмосковье. И кстати, совсем не обязательно на гламурной Рублевке – есть и другие «горячие» точки на карте области. Давайте же посмотрим Топ-3 роскошных особняков по версии портала «МИР КВАРТИР» – каковы они снаружи и внутри.

Фото: Avito.ru Avito.ru

Истринский район: все для пандемии – 1,9 млрд рублей

Видео дня

Домовладения в одном из самых элитных поселков в России, Agalarov Estate, отличаются огромными участками. Так, резиденция 1900 кв. м, выставленная на продажу здесь, в Истринском районе, между рекой Беляной и длинными, похожими на речку озерами, имеет придомовую территорию размером в 2 гектара. И кстати, лучший в поселке вид на воду.

Внутри располагаются пять спалeн, баcсeйн длиной 25 мeтров со всеми полагающимися при нем джaкузи и саунами-хамамами, рядом фитнec-зал, SPA-зал для мaсcaжа и паpикмахeрский зaл, а впридачу еще и кинотeатp. Да из этого дома можно год не выходить – все есть внутри! Очень удобно на случай очередной пандемии.

Помимо прочих разнообразных помещений, в доме есть гараж нa 3 машино-места и блoк для пеpcонaла. Основные же интерьеры оформлены в современном минималистском стиле, с преобладанием дерева – лиственницы, можжевельника, редких пород. Также декораторами использованы другие интересные материалы, такие как оникс и шелк. Как говорят риэлторы, спокойный, не вычурный дизайн наиболее предпочтителен для успешной продажи объекта недвижимости. Среди супердорогих домов это встречается, как будет понятно из дальнейшего повествования, не всегда.

Avito.ru

Несмотря на это, резиденция находится в продаже как минимум несколько месяцев и еще не нашла себе нового хозяина. Может, помехой тому цена в 1,875 млрд рублей?

Одинцовский район: королевские фантазии – 1,9 млрд рублей

В фешенебельном поселке «Довиль» живут сплошь миллионеры, а все дома, хоть и построены во французском историческом стиле, – разные. В середине поселка большое озеро, вокруг – красивейшее благоустройство. Тут есть и ресторан, и фитнес-центр, и SPA-клиника, не говоря уже о более банальных вещах.

Трехэтажный дом, предлагаемый за 1,897 млрд рублей – точно единственный в своем роде. Его архитектура и интерьеры, правда, не французские, а навеянные образцом немецкой псевдоготики замком Нойшванштайн. Сам Людвиг Баварский остался бы доволен буйством цвета и богатством декора в помещениях. Мебель также изготовлена в соответствии с общим стилем, по историческим образцам. Из окон открываются великолепные виды на территорию 57 соток.

Metrium

Этот дом-замок размером 2164 кв. м был построен в 2013 году и уже несколько лет как выставлен на продажу. Но, видимо, никто не отважился на покупку столь экстравагантного жилища, да еще по не менее экстравагантной цене.

Жуковка: мрамор, ковка и колонны – 2,1 млрд рублей

Самая роскошная и дорогая резиденция в Московской области, находящаяся в открытой продаже – это особняк площадью 2500 кв. м в элитном, полностью заселенном поселке «Жуковка-21» в одноименной деревне на Рублевке. Загородный комплекс расположен в красивом месте на берегу Москвы-реки, и добраться сюда из города можно не только по Рублево-Успенскому, но также и по Новорижскому шоссе – всего 10 км от МКАД.

Сам дом кирпичный, крыша медная. Строился он по индивидуальному заказу, с самой дорогой отделкой из натуральных материалов и, как и предыдущий объект, полностью меблирован. Размер участка – 60 соток. К особняку подведены все центральные коммуникации; канализация и водоснабжение центральные; поселок строго охраняется и патрулируется.

На первом этаже усадьбы расположены гараж, СПА-центр, включающий бассейн, сауну и пр., а также гостиная, кинотеатр, одна спальня и кухня со столовой. На втором этаже находятся кабинет, четыре спальни со своими гардеробными и санузлами и тренажерный зал. Интерьеры выполнены в классическом имперском стиле – все очень торжественно и вполне подходит для государственных людей.