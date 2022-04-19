3 способа, как очистить застывший жир на кухне

Кухня – это место, где собираются члены семьи и гости и не только для того, чтобы поесть. А для того, чтобы стать ближе и обменяться последними новостями. Так что кухня – это настоящее сердце дома и место силы, важно, чтобы оно было чистым. "Рамблер" расскажет, как удалить жир и копоть, которые оседают практически на всех поверхностях.

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Скребок

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Мытье кухни — сложная задача, для решения требуется много времени и сил. Чтобы ускорить и облегчить этот процесс, стоит применять специальные приборы для уборки. Например, скребок. На кухнях ресторанов и кафе профессиональные металлические скребки присутствуют в обязательном порядке. Ими легко "срезать" жир с поверхности плиты, духовки, плитки и стекол. Затем необходимо просто протереть жир тряпкой.

Сода и мыло

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Очисть жир на кухне можно с помощью, так называемых, народных средств в виде соды и жидкого мыла. Для этого необходимо смешать три столовые ложки соды с тремя ложками жидкого мыла или средства для мытья посуды. Затем кашицу нужно нанести на плитку, столешницу и другие поверхности. Оставьте минут на 15, а затем промойте их влажной тряпкой. Жир растворится и будет скатываться руками.

Пароочиститель

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