Чем заменить бытовую химию от Henkel

19 апреля стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel закрывает бизнес в России. Фирма производила товары под брендами Persil, Losk, Ласка, Syoss, Schwarzkopf, Fa, “Момент”, Ceresit и многие другие. “Рамблер” разобрался, какие российские производители могут заменить продукты ушедшей компании.

Уходовая косметика

Если привычные бренды (Syoss, Taft, Shamtu, Fa и др.) косметики для ухода за волосами и телом все-таки покинут российский рынок, рекомендуем присмотреться к продуктам Natura Siberica, SVOBODA, Organic Kitchen, Vesna, Aravia. Найти достойные антиперспиранты и дезодоранты можно у перечисленных выше брендов, а также у Levrana (специализируется на средствах из натуральных ингредиентов) и Laboratorium. Производством средств для укладки и окрашивания волос занимается питерский производитель Estel, у которого есть линейка профессиональных продуктов.

Всю продукцию можно найти как в оффлайн-магазинах, так и на популярных маркетплейсах.

Средства для уборки

Молодой бренд Synergetic может похвастаться широкой линейкой средств для уборки дома, мытья посуды, стирки и гигиены. Одно из главных преимуществ этого производителя – изготовление продуктов в “семейном” объеме. Согласитесь, покупка одной канистры жидкого мыла или стирального порошка сэкономит не только бюджет, но и время, затраченное на поиски нужных товаров и их покупку.

Также производством бытовой химии для дома занимаются Ступинский химический завод (бренды Sanfor, Большая стирка, Sanita, Чистин (аналог Comet и Пемо-люкс); Невская косметика (бренды Ушастый нянь, Новый жемчуг, САРМА, Лотос, Хозяйственное мыло 72%).

Товары для строительства и ремонта