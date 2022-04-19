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2 часа назад

Чем заменить бытовую химию от Henkel

Мира Маркина

19 апреля стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel закрывает бизнес в России. Фирма производила товары под брендами Persil, Losk, Ласка, Syoss, Schwarzkopf, Fa, “Момент”, Ceresit и многие другие. “Рамблер” разобрался, какие российские производители могут заменить продукты ушедшей компании.

Чем заменить бытовую химию от Henkel
Фото: flickr.comflickr.com

Уходовая косметика

Если привычные бренды (Syoss, Taft, Shamtu, Fa и др.) косметики для ухода за волосами и телом все-таки покинут российский рынок, рекомендуем присмотреться к продуктам Natura Siberica, SVOBODA, Organic Kitchen, Vesna, Aravia. Найти достойные антиперспиранты и дезодоранты можно у перечисленных выше брендов, а также у Levrana (специализируется на средствах из натуральных ингредиентов) и Laboratorium. Производством средств для укладки и окрашивания волос занимается питерский производитель Estel, у которого есть линейка профессиональных продуктов.

Всю продукцию можно найти как в оффлайн-магазинах, так и на популярных маркетплейсах.

Средства для уборки

Молодой бренд Synergetic может похвастаться широкой линейкой средств для уборки дома, мытья посуды, стирки и гигиены. Одно из главных преимуществ этого производителя – изготовление продуктов в “семейном” объеме. Согласитесь, покупка одной канистры жидкого мыла или стирального порошка сэкономит не только бюджет, но и время, затраченное на поиски нужных товаров и их покупку.

Также производством бытовой химии для дома занимаются Ступинский химический завод (бренды Sanfor, Большая стирка, Sanita, Чистин (аналог Comet и Пемо-люкс); Невская косметика (бренды Ушастый нянь, Новый жемчуг, САРМА, Лотос, Хозяйственное мыло 72%).

Товары для строительства и ремонта

Вместе с Henkel из России могут уйти некоторые бренды-производители клея, герметиков (разного назначения), строительных сухих смесей – “Момент, Metylan, Ceresit, Liofol, Hysol, Multicore. Их можно заменить продукцией некоторых российских компаний:
  • Besto, Волма, Каменный цветок – производство и продажа сухих строительных смесей, цемента и бетона;
  • Декоклей, Lekoll, Sealit Professional – российские клей и герметики.
Дом и сад,
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