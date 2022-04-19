Назван эффективный способ удалить желтые пятна пота с подушек

Эксперт по уборке компании Essential Living Ник Вудворд рекомендовал дважды в год стирать подушки, чтобы они оставались белоснежными, а также назвал эффективный способ удалить с них желтые пятна пота. Об этом он сообщил онлайн-изданию Express.

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Специалист заявил, что при помощи его лайфхака можно избавиться даже от стойких и застарелых пятен, которые образуются из-за омертвевших клеток кожи, остатков косметики, себума и пота, которые впитываются в подушку во время сна, а оседающая пыль лишь усугубляет эту проблему. Однако Вудворд отметил, что за годы работы разработал рецепт чистящего средства на основе стирального порошка и средства для мытья посуды.

Процесс очистки подушек, по словам эксперта, начинается с изучения этикетки, так как необходимо убедиться, что их можно стирать в стиральной машине. Затем нужно снять с них наперники и наволочки и замочить в горячей воде, в которой предварительно растворена специальная смесь из чистящих средств. Специалист рекомендовал смешать одну чашку порошкообразного стирального порошка, чашку средства для мытья посуды, чашку отбеливателя и половину чашки буры (натриевой соли борной кислоты, которая продается в любом хозяйственном магазине).