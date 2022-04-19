Известный садовод предостерег от «бредовых советов» блогеров

«Если вы хотите, чтобы рассада выросла хорошая, мой самый главный совет — не прислушиваться к разному бреду из интернета», — сказал Туманов. Он отметил, что доверять числу лайков и перепостов в блогах не стоит. «Это странно, но наиболее бредовые советы обычно становятся очень востребованными и раскрученными, однако лайки — не показатель»,