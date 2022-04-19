Известный садовод предостерег от «бредовых советов» блогеров

Осторожнее относиться к советам блогеров порекомендовал читателям «Мосленты» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.
«Если вы хотите, чтобы рассада выросла хорошая, мой самый главный совет — не прислушиваться к разному бреду из интернета», — сказал Туманов. Он отметил, что доверять числу лайков и перепостов в блогах не стоит. «Это странно, но наиболее бредовые советы обычно становятся очень востребованными и раскрученными, однако лайки — не показатель»,
— предостерег эксперт.
По мнению Туманова, думающие исключительно о своих рейтингах блогеры готовы написать что угодно для привлечения внимания к своим постам. Обычно такие авторы обещают легкое решение проблемы, а другие дублируют эти советы также в надежде на лайки.
«Например, они предлагают различные стимуляторы для быстрого роста садовых культур. Ту же янтарную кислоту, которую я могу сравнить с любимыми некоторыми людьми энергетиками: да, ее употребление не запрещено, но оно вредно»,
— сказал известный садовод.
Если в том или ином деле что-то сделать можно легко, об этом давно всем известно, поэтому нет смысла писать об этом посты, заметил Туманов. По его мнению, именно массовое доверие интернет-рекомендациям, две трети из которых — абсолютный бред, приводит к повсеместному упадку урожаев.
«Помните: никакими химическими веществами вы не замените нормальную агротехнику. Все равно придется ухаживать за растениями, подкармливать их нормальными удобрениями, а не банановыми корками, что тоже советуют в интернете. Читайте книги и осваивайте нормальные агротехнологии»,
— посоветовал специалист.