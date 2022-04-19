Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Известный садовод предостерег от «бредовых советов» блогеров

Мослента

Осторожнее относиться к советам блогеров порекомендовал читателям «Мосленты» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

Известный садовод предостерег от «бредовых советов» блогеров
Фото: МослентаМослента

«Если вы хотите, чтобы рассада выросла хорошая, мой самый главный совет — не прислушиваться к разному бреду из интернета», — сказал Туманов. Он отметил, что доверять числу лайков и перепостов в блогах не стоит. «Это странно, но наиболее бредовые советы обычно становятся очень востребованными и раскрученными, однако лайки — не показатель»,

— предостерег эксперт.

По мнению Туманова, думающие исключительно о своих рейтингах блогеры готовы написать что угодно для привлечения внимания к своим постам. Обычно такие авторы обещают легкое решение проблемы, а другие дублируют эти советы также в надежде на лайки.

«Например, они предлагают различные стимуляторы для быстрого роста садовых культур. Ту же янтарную кислоту, которую я могу сравнить с любимыми некоторыми людьми энергетиками: да, ее употребление не запрещено, но оно вредно»,

— сказал известный садовод.

Если в том или ином деле что-то сделать можно легко, об этом давно всем известно, поэтому нет смысла писать об этом посты, заметил Туманов. По его мнению, именно массовое доверие интернет-рекомендациям, две трети из которых — абсолютный бред, приводит к повсеместному упадку урожаев.

«Помните: никакими химическими веществами вы не замените нормальную агротехнику. Все равно придется ухаживать за растениями, подкармливать их нормальными удобрениями, а не банановыми корками, что тоже советуют в интернете. Читайте книги и осваивайте нормальные агротехнологии»,

— посоветовал специалист.

Дом и сад,Андрей Туманов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители