Эксперты рассказали, чем опасен самостоятельный ремонт в квартире

Ремонт квартиры своими силами может привести к отравлениям, травмам и ушибам, рассказали эксперты РИА «Недвижимость».

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По информации аналитического агентства InfoLine, сейчас около 70% жителей России, которые сталкиваются с необходимостью ремонта квартиры, проводят его самостоятельно, без привлечения специалистов.

«Люди пытаются сэкономить как на проведении ремонтных работ, так и на строительных материалах, неправильный выбор которых может представлять опасность для жизни и здоровья», – отметил генеральный директор агентства Иван Федяков.

Например, граждане могут выбрать более дешевые краски, которые предназначены только для наружных работ, а для отделки квартиры не подходят из-за своей токсичности.

Представитель компании «Бауцентр» Андрей Демшин заявил, что серьезный потенциальный риск несет самостоятельное крепление на стены тяжелой бытовой техники: телевизоров, колонок и прочего. Неправильный крепеж может привести к падению этих предметов, что особенно опасно в домах, где есть маленькие дети.

Демшин добавил, что небезопасно самостоятельно устанавливать в квартире межкомнатные перегородки, поскольку несоблюдение технологий приведет к их обрушению.