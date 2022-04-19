Эксперты рассказали, чем опасен самостоятельный ремонт в квартире

Ремонт квартиры своими силами может привести к отравлениям, травмам и ушибам, рассказали эксперты РИА «Недвижимость».
По информации аналитического агентства InfoLine, сейчас около 70% жителей России, которые сталкиваются с необходимостью ремонта квартиры, проводят его самостоятельно, без привлечения специалистов.
«Люди пытаются сэкономить как на проведении ремонтных работ, так и на строительных материалах, неправильный выбор которых может представлять опасность для жизни и здоровья», – отметил генеральный директор агентства Иван Федяков.
Например, граждане могут выбрать более дешевые краски, которые предназначены только для наружных работ, а для отделки квартиры не подходят из-за своей токсичности.
Представитель компании «Бауцентр» Андрей Демшин заявил, что серьезный потенциальный риск несет самостоятельное крепление на стены тяжелой бытовой техники: телевизоров, колонок и прочего. Неправильный крепеж может привести к падению этих предметов, что особенно опасно в домах, где есть маленькие дети.
Демшин добавил, что небезопасно самостоятельно устанавливать в квартире межкомнатные перегородки, поскольку несоблюдение технологий приведет к их обрушению.
Ранее эксперт Кирилл Аксенов рассказал, что снижению расходов на ремонт квартиры поможет заключение договора с подрядчиком. По его словам, в документе должны быть прописаны все подсчеты на ремонт с перечнем видов работ, указанием количества и расценки за единицу. Так можно оценить необходимое количество материалов и оптимизировать расходы.