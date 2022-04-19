Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Эксперты рассказали, чем опасен самостоятельный ремонт в квартире

Мир24

Ремонт квартиры своими силами может привести к отравлениям, травмам и ушибам, рассказали эксперты РИА «Недвижимость».

Эксперты рассказали, чем опасен самостоятельный ремонт в квартире
Фото:  Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

По информации аналитического агентства InfoLine, сейчас около 70% жителей России, которые сталкиваются с необходимостью ремонта квартиры, проводят его самостоятельно, без привлечения специалистов.

«Люди пытаются сэкономить как на проведении ремонтных работ, так и на строительных материалах, неправильный выбор которых может представлять опасность для жизни и здоровья», – отметил генеральный директор агентства Иван Федяков.

Например, граждане могут выбрать более дешевые краски, которые предназначены только для наружных работ, а для отделки квартиры не подходят из-за своей токсичности.

Представитель компании «Бауцентр» Андрей Демшин заявил, что серьезный потенциальный риск несет самостоятельное крепление на стены тяжелой бытовой техники: телевизоров, колонок и прочего. Неправильный крепеж может привести к падению этих предметов, что особенно опасно в домах, где есть маленькие дети.

Демшин добавил, что небезопасно самостоятельно устанавливать в квартире межкомнатные перегородки, поскольку несоблюдение технологий приведет к их обрушению.

Ранее эксперт Кирилл Аксенов рассказал, что снижению расходов на ремонт квартиры поможет заключение договора с подрядчиком. По его словам, в документе должны быть прописаны все подсчеты на ремонт с перечнем видов работ, указанием количества и расценки за единицу. Так можно оценить необходимое количество материалов и оптимизировать расходы.

Дом и сад,Иван Федяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители