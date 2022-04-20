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4 часа назад

В России вырос спрос на услуги по вспашке земли на даче

Газета.Ru

Россияне начали проявлять повышенный интерес к услугам, связанным с благоустройством дачных участков. На это обратили внимание в сервисе "Авито Услуги" - исследование, фиксирующее рост спроса на работников, оказывающих помощь на даче, поступило в "Газету.Ru".

В России вырос спрос на услуги по вспашке земли на даче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В период с середины апреля этого года по сравнению с концом марта жители страны стали на 102% активнее обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом, а по сравнению с прошлым сезоном спрос на такие услуги вырос почти на четверть",

- сообщили аналитики сервиса.

Самой востребованной услугой стала вспашка земли - спрос на нее в середине апреля вырос на 223% по сравнению с периодом ранее. На 98% увеличилось число дачников, обращающихся за помощью в спиливании деревьев.

Среди популярных услуг также установка теплиц (+95%), помощь разнорабочего (+86%) и расчистка участка (+62%). Число частных работников и небольших компаний, оказывающих помощь в благоустройстве, также выросло в середине апреля: по сравнению с прошлым годом их стало на 13% больше.

Дом и сад,
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