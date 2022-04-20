Как легко провести генеральную уборку перед Пасхой

Опрятный вид дома или квартиры, отсутствие валяющихся вещей – уже половина дела в уборке, считает руководитель клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук. Она отметила, что не стоит взваливать на себя всю уборку за один день, а часть полномочий делегировать своим близким или пригласить на помощь специалистов.

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Браться за уборку лучше с хорошим настроением и музыкой, считает Анастасия Савчук. Первым делом необходимо разгрести завалы на столах, а также в шкафу.

«Каждый может убраться в своей комнате, разобрать завал на столе: выбросить старые тетради, ручки, фломастеры, это очень освежит рабочую поверхность, и будет уже половина дела в уборке»,

- считает эксперт по чистоте.

Обязательно перед Пасхой стоит вымыть окна, чтобы «впустить в дом солнце и тепло». Одновременно с этим нужно постирать и погладить шторы, так как чистый текстиль придает квартире свежесть.

Стоит заглянуть в уголки дома, на антресоли, куда руки для уборки пыли обычно не доходят. Не должны остаться без внимания люстры, розетки и двери. Мебель и ковры, после того как их пропылесосить, нужно протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой.