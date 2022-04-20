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2 часа назад

В Роскачестве дали советы по выбору бытовой техники

Мария Каткова

Специалист Роскачества назвал критерии для выбора бытовой техники. Об этом сообщает News.ru.

В Роскачестве дали советы по выбору бытовой техники
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Эксперт посоветовал сначала обращать внимание на базовые критерии, а уже потом на функционал товара, так как это может сильно повысить цену.

Например, небольшой семье подойдет микроволновая печь на 20-23 л с мощностью 800-1000 Вт. Она подойдет для разморозки и приготовления несложных блюд.

«Одному человеку или небольшой семье незачем переплачивать за объем, поскольку цена на более мощные и габаритные печи начнёт возрастать. Но если вы знаете, что будете готовить большие порции, то есть смысл выбрать и больший объем»

Человеку, выбирающему пылесос, эксперт посоветовал определиться с типом пылесборника. В доступной категории можно найти модели с мешком.

Также нужно определиться с тем, какую территорию нужно будет убирать. Чем больше площадь жилья, тем мощнее нужен пылесос. Также играют такие факторы, как наличие ковров и домашних животных.

При выборе телевизора эксперт посоветовал смотреть на размер дисплея и разрешение экрана. Другими параметрами для покупки могут стать тип матрицы, частота обновления экрана, качество звука и наличие нужных разъемов.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, как проверить яйца на свежесть.

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