Садовод предложила способ борьбы с сорняками без прополки

Садовод Дейзи Пейн, эксперт утренней телепередачи This Morning, выходящей на британском телеканале ITV, предложила бороться с сорняками картоном. Экономным лайфхаком она поделилась с изданием The Sun.
Пейн заявила, что вместо прополки сорняков и использования вредных пестицидов можно накрывать грядки картоном.
«Это органический способ, ничего не надо копать. Подходит, если сорняков много, а грядка маленькая»,
— рассказала она.
Картон садовод предлагает класть в несколько слоев на уже выросшие сорняки. Это, по ее словам, отрежет растения от необходимого им солнечного света и получения питательных веществ. Картон, уточняет Пейн, можно заменить мусорным мешком, однако необходимо учитывать, что, в отличие от бумаги, он не разложится под солнцем.