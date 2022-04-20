Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Садовод предложила способ борьбы с сорняками без прополки

Lenta.ru

Садовод Дейзи Пейн, эксперт утренней телепередачи This Morning, выходящей на британском телеканале ITV, предложила бороться с сорняками картоном. Экономным лайфхаком она поделилась с изданием The Sun.

Садовод предложила способ борьбы с сорняками без прополки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пейн заявила, что вместо прополки сорняков и использования вредных пестицидов можно накрывать грядки картоном.

«Это органический способ, ничего не надо копать. Подходит, если сорняков много, а грядка маленькая»,

— рассказала она.

Картон садовод предлагает класть в несколько слоев на уже выросшие сорняки. Это, по ее словам, отрежет растения от необходимого им солнечного света и получения питательных веществ. Картон, уточняет Пейн, можно заменить мусорным мешком, однако необходимо учитывать, что, в отличие от бумаги, он не разложится под солнцем.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители