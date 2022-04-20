Садовод предложила способ борьбы с сорняками без прополки

«Это органический способ, ничего не надо копать. Подходит, если сорняков много, а грядка маленькая»,

Картон садовод предлагает класть в несколько слоев на уже выросшие сорняки. Это, по ее словам, отрежет растения от необходимого им солнечного света и получения питательных веществ. Картон, уточняет Пейн, можно заменить мусорным мешком, однако необходимо учитывать, что, в отличие от бумаги, он не разложится под солнцем.