7 идей, куда повесить картину в гостиной

Гостиная с голыми стенами смотрится неуютно. Данную проблему можно решить с помощью картин. Предлагаем

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Во-первых, стандартным решением может стать украшение картнами стены над диваном. Можно выбрать одно яркое полотно, которое не должно выходить за границы дивана, или подобрать композицию из нескольких небольших картин, которые будут создавать особое настроение.

Во-вторых, на стенах картины можно подчеркнуть с помощью молдингов – тонких планок. Такие планки придадут обстановке особую элегантность и станут акцентными линиями для живописных полотен.

В-третьих, картину можно повесить на стену напротив дивана. В век интернета и новых технологий не у каждого из нас центральное место в гостиной занимает телевизор. Искусство может стать прекрасной альтернативой.

В- четвертых, если у вас в гостиной всю стену занимают стеллажи или высокие шкафы с полками, то картины можно повесить в ниши между полками. В некоторых шкафах есть даже отдельные ниши для полотен.

В-пятых, картину можно повесить над камином.

В-шестых, в некоторых интерьерных решениях важно, чтобы на картины падало освещение. В таком случае, самым подходящим местом для них станет стена у окна.