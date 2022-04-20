Как правильно подготовить дачу к летнему сезону? Чек-лист от экспертов

Начало дачного сезона – хлопотливое время, особенно если загородный участок используется в основном летом. Расконсервация дома, проветривание, уборка участка и проверка инженерного оборудования – все это требует внимания. Эксперты рассказали Mir24.tv, как правильно подготовить загородный дом к комфортному проживанию и отдыху.

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При открытии дачного сезона главной проблемой является состояние инженерных сетей, а именно электро- и водоснабжение, говорит начальник производственного участка компании «Московский ремонтник» Денис Куликов.

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Водоснабжение. Зимой в системе водоснабжения и полива садовых растений может оставаться вода. Если она замерзает в шаровом кране, который расположен в местах перекрытия соединений, то оставшаяся может порвать эти участки с запорной арматурой. Поэтому прежде всего необходимо провести диагностику систем водоснабжения на наличие течей. Для скрытых соединений течь можно проверить по счетчику: при отключенном потреблении счетчик не должен показывать расход воды. Вторым средством является манометр – прибор, измеряющий давление в трубах. Если система водоснабжения герметична и замкнута, то датчик давления должен показывать стабильное значение.

Электроснабжение. Проверка электропроводки в доме начинается с контроля за ее элементами. Необходимо проверить систему электроснабжения и электроосвещения на наличие утечки тока и перепадов величины напряжения. Для защиты от нежелательных утечек тока используют устройство защитного отключения (УЗО), которым должны быть оборудованы все современные дома. Затем всю группу нагружают до максимума, чтобы проверить срабатывание автоматического выключателя.

Скачки напряжения могут быть связаны с неправильным подключением или неисправностью автоматов защиты, которые устанавливаются на распределительном щите. Когда все самые важные узлы проанализированы, проверяют, соответствует ли сечение электрического кабеля потребляемой нагрузке в системе. Провода должны быть трехжильными, чтобы вся внутренняя электропроводка в доме была оснащена защитным заземлением.

Особенно важно правильно выбрать кабели и розетки для использования на придомовой территории и в летних постройках. Они должны быть надежно защищены от ультрафиолета, перепадов температур, сырости и грязи. Оптимальным будет использование устройств с усиленной изоляцией уровня IP 65 и IP 67.

Инженер ГК fischer Сергей Клементьев перечисляет необходимый ряд мер, которые нужно обязательно сделать перед заездом в загородный дом:

Проветрить и просушить дом. Для этого лучше всего не только открыть все окна и двери, но и затопить печь или камин, если они есть в доме: это ускорит циркуляцию воздуха и поможет быстро избавиться от затхлого запаха.

Если в доме есть газовый котел, перед его запуском нужно проверить состояние всех магистралей, наполнение системы и давление в ней (обычно нужно ориентироваться на 1,5 бар на манометре расширительного бака). Даже при малейшем запахе газа магистраль надо перекрыть и вызвать соответствующую службу.

Пока дом проветривается, нужно проверить состояние внешних стен и навесного оборудования на них. Особенно – крепежные элементы. От их состояния зависит качество крепления любой «навески»: фонарей, цветочных ящиков, кабелей, водостоков и других наружных трубопроводов, кондиционеров и т.д. Дело в том, что холодный сезон с его перепадами температур может очень негативно повлиять на некоторые пластики (полипропилен, полиэтилен), из которых делаются многие элементы крепежа – дюбели, «грибки» для монтажа теплоизоляции, подвесы. Особенно характерно это для наружных креплений, на которые, помимо температурных колебаний, воздействуют атмосферные осадки и солнечный ультрафиолет. Для этого все крепления, материал которых неизвестен, нужно внимательно осмотреть – если изделие явно потеряло цвет, появились трещины и повреждения, крепление лучше заменить.