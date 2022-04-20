Как правильно подготовить дачу к летнему сезону? Чек-лист от экспертов

Начало дачного сезона – хлопотливое время, особенно если загородный участок используется в основном летом. Расконсервация дома, проветривание, уборка участка и проверка инженерного оборудования – все это требует внимания. Эксперты рассказали Mir24.tv, как правильно подготовить загородный дом к комфортному проживанию и отдыху.
При открытии дачного сезона главной проблемой является состояние инженерных сетей, а именно электро- и водоснабжение, говорит начальник производственного участка компании «Московский ремонтник» Денис Куликов.
Водоснабжение. Зимой в системе водоснабжения и полива садовых растений может оставаться вода. Если она замерзает в шаровом кране, который расположен в местах перекрытия соединений, то оставшаяся может порвать эти участки с запорной арматурой. Поэтому прежде всего необходимо провести диагностику систем водоснабжения на наличие течей. Для скрытых соединений течь можно проверить по счетчику: при отключенном потреблении счетчик не должен показывать расход воды. Вторым средством является манометр – прибор, измеряющий давление в трубах. Если система водоснабжения герметична и замкнута, то датчик давления должен показывать стабильное значение.
Электроснабжение. Проверка электропроводки в доме начинается с контроля за ее элементами. Необходимо проверить систему электроснабжения и электроосвещения на наличие утечки тока и перепадов величины напряжения. Для защиты от нежелательных утечек тока используют устройство защитного отключения (УЗО), которым должны быть оборудованы все современные дома. Затем всю группу нагружают до максимума, чтобы проверить срабатывание автоматического выключателя.
Скачки напряжения могут быть связаны с неправильным подключением или неисправностью автоматов защиты, которые устанавливаются на распределительном щите. Когда все самые важные узлы проанализированы, проверяют, соответствует ли сечение электрического кабеля потребляемой нагрузке в системе. Провода должны быть трехжильными, чтобы вся внутренняя электропроводка в доме была оснащена защитным заземлением.
Особенно важно правильно выбрать кабели и розетки для использования на придомовой территории и в летних постройках. Они должны быть надежно защищены от ультрафиолета, перепадов температур, сырости и грязи. Оптимальным будет использование устройств с усиленной изоляцией уровня IP 65 и IP 67.
Инженер ГК fischer Сергей Клементьев перечисляет необходимый ряд мер, которые нужно обязательно сделать перед заездом в загородный дом:
Проветрить и просушить дом. Для этого лучше всего не только открыть все окна и двери, но и затопить печь или камин, если они есть в доме: это ускорит циркуляцию воздуха и поможет быстро избавиться от затхлого запаха.
Если в доме есть газовый котел, перед его запуском нужно проверить состояние всех магистралей, наполнение системы и давление в ней (обычно нужно ориентироваться на 1,5 бар на манометре расширительного бака). Даже при малейшем запахе газа магистраль надо перекрыть и вызвать соответствующую службу.
Пока дом проветривается, нужно проверить состояние внешних стен и навесного оборудования на них. Особенно – крепежные элементы. От их состояния зависит качество крепления любой «навески»: фонарей, цветочных ящиков, кабелей, водостоков и других наружных трубопроводов, кондиционеров и т.д. Дело в том, что холодный сезон с его перепадами температур может очень негативно повлиять на некоторые пластики (полипропилен, полиэтилен), из которых делаются многие элементы крепежа – дюбели, «грибки» для монтажа теплоизоляции, подвесы. Особенно характерно это для наружных креплений, на которые, помимо температурных колебаний, воздействуют атмосферные осадки и солнечный ультрафиолет. Для этого все крепления, материал которых неизвестен, нужно внимательно осмотреть – если изделие явно потеряло цвет, появились трещины и повреждения, крепление лучше заменить.
Если фасад покрыт краской, нужно проверить ее состояние: пострадавший слой удаляют металлической щеткой и обновляют краску. Делать это нужно уже после полной просушки стен. Работы по покраске выполнять лучше в температурном диапазоне воздуха от +10° до +23°. Влажность дерева не должна превышать 18 %. Перед покраской дерева нужно нанести защитный слой и покрыть поверхность грунтовкой. Защитными покрытиями могут быть антисептики (от плесени), инсектициды (от насекомых), антипирены (от огня) и водоотталкивающие пропитки. Грунтование древесины обеспечивает дополнительную защиту от грибка и сырости. В качестве грунтовок используют акриловые, алкидные, эпоксидные и шеллаковые смеси. Если в кирпичных стенах появились трещины, нужно проверить, насколько они подвижны – наклеить маячки (тонкие полоски бумаги). Через несколько недель, если трещина не расходится, можно будет замазать ее цементным раствором или специальным составом для ремонта таких повреждений. Также нужно проверить отмостку: если по примыканию к фасаду она отошла от стены, нужно отремонтировать это место. Самое простое – залить горячим битумом или использовать ремонтный состав. В идеале пострадавший участок нужно заменить. Проверить и прочистить водостоки – велика вероятность, что за осень и зиму они забились листвой и наросшим мхом. Открыть закрытые на зиму продухи (отверстия для проветривания подвала) и проверить состояние подпола: если там есть вода, ее нужно откачать. Если дом отсырел и появились следы плесени (черные точки и разводы на стенах), желательно снять пострадавшее покрытие (обои) и пройти стены фунгицидным составом, хотя бы горячим раствором купороса. Прежде чем начать пользоваться локальными очистными сооружениями (ЛОС), если они есть, их нужно вывести в рабочий режим – заполнить водой и запустить на несколько часов, не пользуясь канализацией. Несколько дней ЛОС должны работать с минимальной нагрузкой, без экстремальных сбросов воды. Через 5-7 дней можно добавить в отсек бактерии или несколько бутылок обычного кефира, это поддержит микрофлору септика. Если на участке есть колодец или скважина «на песок», их нужно «раскачать» – запустить насосы на 2-3 часа, сбрасывая воду на грунт. Также нужно проверить и заменить картриджи внутридомовых фильтров. Наконец, собираем, но не сжигаем мусор, так как могут загореться постройки на участках. Ветер даже из положенных мест для сжигания (бочек и прочего) может перекинуть искры на ваш, либо соседний участок.