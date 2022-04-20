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2 часа назад

Что надо успеть сделать до Пасхи

Мира Маркина

В 2022 году Пасха приходится на 24 апреля. Как провести оставшиеся дни до православного праздника и что надо обязательно успеть сделать в Страстную неделю, рассказываем в материале "Рамблера".

Что надо успеть сделать до Пасхи
Фото: UnsplashUnsplash

Привести в порядок дом

Успеть убраться дома нужно в идеале до Чистого четверга. К этому дню все дела должны быть закончены, нужно отстраниться от житейских забот. Стоит все освежить, протереть пыль, помыть пол, и выкинуть давно накопившийся в квартире хлам. Считается, что после Пасхи жизнь обновляется, поэтому не нужно тащить вместе с собой старое и ненужное. Если вы давно не носите какую-то одежду, можно отдать ее нуждающимся. Это тоже полезное дело перед Пасхой.

Купить подарки близким

На Пасху хорошо бы подготовить близким подарки. Это могут быть сделанные своими руками сувениры, книги, иконы, открытки, пасхальный декор. Либо можно обменяться с друзьями и родственниками красиво упакованными куличами или разукрашенные самостоятельно яйцами, если вы планируете провести праздник вместе или заехать к кому-то в гости в этот день.

Подготовить праздничный стол

Самая интересная часть подготовки к Пасхе - это приготовление кулича, творожной пасхи и разукрашивание яиц. Позаботьтесь о покупке продуктов заранее. Советы Роспотребнадзора по выбору кулича, творога и яиц, читайте в другом материале "Рамблера". Также заранее нужно подготовить пасхальную корзину, в которую будете класть продукты.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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