Вещи в доме, которые надо менять чаще, чем вы это делали

Любая хозяйка стремится поддерживать в своем доме чистоту, однако не каждая знает, какие вещи и с какой регулярностью необходимо заменять. Ведь далеко не все предметы домашнего пользования можно почистить, зашить, починить, склеить или постирать - есть и такие, которые нужно просто поменять на новые, а от старых избавиться со спокойной душой. В подборке Рамблера именно такие вещи, и мы расскажем, почему.

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Кухонное полотенце и полотенце для рук

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Вы вряд ли так когда-то делали, но в идеальном мире кухонное полотенце должно отправляться в стиральную машину каждый вечер. И неважно, вытирали вы им руки, посуду или протирали столешницу - от скопленных на нем микробов и влаги необходимо избавляться ежедневно, а само полотенце заменять на новое раз в год. Эти же правила касаются и полотенца для рук в ванной, а большие банные могут подождать стирки чуть дольше - они туда должны туда отправляться после пяти использований.

Ершик для унитаза

Начнем с того, что далеко не все умеют им правильно пользоваться, а ведь после каждого применения он должен высохнуть, прежде чем отправиться обратно в подставку. В связи с этим периодичность его замены стоило бы участить, однако оптимальным вариантом считается срок использования 6 месяцев.

Губка для мытья посуды

Этот предмет может посоревноваться в количестве вредоносных бактерий и микробов с самим ершиком. как бы вы не старались промывать и даже просушивать губку после использования, ее необходимо менять на новую не реже, чем раз в две недели.

Пластиковые контейнеры для еды

Ученые давно сошлись на мнении, что разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновке нельзя - этот материал выделяет большое количество ядовитых веществ. Однако даже без любого внешнего воздействия, со временем эти вещества начинают выделяться. Менять контейнеры на новые необходимо не реже одного раза в год. Если вы обратили внимание, что цвет и запах емкости изменился, от них можно избавиться и раньше.

Постельные принадлежности