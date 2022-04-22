Выращивание мяты: правила посадки и ухода в открытом грунте

Выращиванием мяты люди занимались еще в Египте и Древней Греции. Растение ценится за лекарственные и вкусовые свойства. В этой статье мы поговорим о том, как вырастить мяту на даче и расскажем все нюансы ухода за ней.

Фото: www.fertilizerdaily.ru www.fertilizerdaily.ru

Описание культуры

Видео дня

Мята вырастает, в зависимости от разновидности, от 30 см до 1 м в высоту. Растение имеет слабо развитую горизонтальную корневую систему. Стебель полый и прямостоячий, покрытый тонкими волосками. Листья мяты продолговатые, овальной формы, с зубчатой кромкой. Сверху листья растения имеют насыщенную темно-зеленую окраску, а снизу бледно-зеленые. Мята цветет с начала июля по сентябрь. Цветки маленькие, сиреневого оттенка. Некоторые неопытные садоводы путают растение с мелиссой, которую с мятой роднит только одно семейство.

Полезные свойства мяты — вред и польза

Мяту выращивают для нужд фармацевтической, парфюмерной, косметической и пищевой промышленности. Растение обладает следующими полезными свойствами:

Успокаивающее и спазмолитическое действие, благотворно влияющее на пищеварительную систему. Ментол, содержащийся в цветках, является антисептиком. Мята снижает эмоциональное напряжение и оказывает седативное действие. Поэтому растение часто используется для лечения бессонницы и стрессов.

Однако, кроме пользы, растение может принести и вред. Употребляя мяту в пищу или в качестве лекарственного средства стоит учитывать:

Индивидуальную непереносимость. Аллергия на мяту выражается в появлении головной боли, тошноты и рвоты. Сильный успокоительный эффект. Регулярное употребление мяты может привести к проблемам с потенцией у мужчин и общему снижению полового влечения.

Популярные сорта для выращивания на даче

Перед посадкой мяты на участке, стоит разобраться в ее разновидностях, отличающихся требованиями к условиям выращивания, внешним видом, сроками вегетации и количеством эфирных масел.

Перечная мята. Самая популярная разновидность. Бывает белой и черной. Любит территории освещенные днем и затененные после полудня. Содержит большое количество эфирных масел. Длиннолистная мята. Обладает менее резким ароматом, чем перечная. Растение достигает в высоту 2 м, поэтому может притенять своих соседей. Курчавая мята. Выращивается преимущественно для употребления в пищу, так как содержит меньшее количество ментола, чем другие разновидности. Яблочная или кондитерская мята — гибрид душистой и длиннолистой мяты, ценится за тонкий приятный аромат. Садовая мята. Неприхотливое растение, вырастить которое под силу даже неопытному садоводу. Хорошо растет в тени и на солнце.

Опасность мяты на огороде

Перед тем, как посадить мяту, стоит также учесть опасную особенность этого многолетника. Дело в том, что растение чрезвычайно быстро распространяется по огороду. Поэтому всего за несколько лет безобидный кустик может превратиться в злостный сорняк, избавиться от которого будет совсем не просто. Чтобы такого не произошло, мяту высаживают на участке земли, тщательно огороженном шифером или металлом. Более эстетичный способ: посадить мяту в ведро и почти полностью вкопать его в землю.

Выбор качественного посадочного материала

Перед тем, как сажать мяту, нужно выбрать семена, прорастить и закалить рассаду. Посадочный материал можно приобрести несколькими способами: купить семена или рассаду в магазине для садоводов, а также заготовить самому, при наличии взрослых растений.

Как выбрать семена для посадки растения

Новичкам-садоводам не рекомендуется самостоятельно заготавливать семенной материал или брать его у непроверенного производителя. Дело в том, что процесс сбора и хранения семечек достаточно сложен, малейшие ошибки на этом этапе могут губительно сказаться на всхожести и здоровье будущих растений. Поэтому лучше всего купить семена мяты у проверенного поставщика.

Правила выбора рассады мяты

Выбрать рассаду мяты для покупки гораздо проще. Обратите внимание на следующие факторы:

Здоровые растения имеют упругий стебель и сильные корни. В горшочках не должно быть сухих или гнилых участков. Высота ростков мяты не должна быть больше 8 см. Выращивание мяты в открытом грунте из более высокой рассады не рекомендуется из-за риска значительных трудностей адаптации.

Правила посадки мяты в открытом грунте

Посадка мяты в открытый грунт — процесс не очень сложный. Следуйте инструкции ниже, чтобы сделать все правильно.

Проведите закалку рассады, примерно за две недели до высадки в открытый грунт, поместив горшочки с растениями в прохладное место. Внесите в грядки органические и минеральные вещества. Чтобы подкормить мяту подойдут стандартные комплексные составы для удобрения зелени и овощей. В перекопанной земле сделайте неглубокие лунки и рассадите растения. Полейте кустики мяты теплой водой.

Уход за мятой

Уход за мятой не займет много времени, так как растение очень неприхотливо.

Поливать мяту следует по необходимости, не допуская переливов. Весной нужно проводить обрезку растений, чтобы кустики росли более пышными. Осенью мяту мульчируют, особенно в северных регионах, укрывая ее лапником или толстым слоем опавшей листвы. Раз в четыре года следует высаживать новые растения, так как за это время мята вырождается полностью под воздействием сорных трав. Регулярная прополка может продлить срок жизни растения.

Способы размножения

Размножать мяту можно двумя способами: семенным и вегетативным.

Семенной способ размножения

Семенной способ размножения мяты не гарантирует сохранения характеристик взрослого растения. Посадку семян мяты проводят под зиму или ранней весной. Прорастание происходит при температуре в 22-24°, доращивание рассады проводят при температуре +16°. Не забывайте следить за влажностью почвы и проветривать растения. Когда на мяте появятся по два листка, рассаду пикируют и распределяют по горшкам.

Помните, что гибридные сорта мяты не получится размножить.

Вегетативный способ

Легче всего размножать мяту вегетативно — делением куста и черенкованием.

Для черенкования следует взять отросток взрослого растения длиной 10 см и поместить его в воду или мокрый песок.

Делением куста мяту размножают, при необходимости разделить разросшееся растение. Для этого куст выкапывают, осторожно очищают корни от земли и делят на равные части. Каждый новый кустик для успешного укоренения должен иметь почки и побеги.

Укоренение мяты в обоих случаях занимает около 2 недель.

Сбор урожая мяты

Мяту можно собирать уже через 3 недели, после появления первых всходов. Листья с куста срезают равномерно, со всех сторон. Хранят листья в темном и сухом месте, для лучшего сохранения аромата.

Проблемы в выращивании растения, вредители и болезни

Основной причиной развития болезней у мяты является слишком частый полив и недостаток свежего воздуха. Чаще всего растение заболевает Мучнистой росой и Ржавчиной. Пораженные листья и отростки следует обрезать и сжигать, ни в коем случае не употребляя в пищу. Изменение условий выращивания в большинстве случаев способствует полному излечению мяты.

Больше всего полакомиться мятой на огороде любят мятная блошка и листоед. От первой спасут профилактические обработки участка инсектицидами, а от второго избавит правильный умеренный полив.