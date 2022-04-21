Как посеять морковь для богатого урожая: инструкция

Нельзя просто так взять и посеять семена моркови, а потом сидеть и надеяться на хороший урожай. Сажать нужно со знанием дела! "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать весной, чтобы осенью собрать урожай, которым можно гордиться.

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Сеять семена моркови в открытый грунт можно уже в апреле, когда воздух прогревается до 9-15 градусов. Этой культуре не страшны весенние заморозки. Не стоит морковь сажать на то же место, что и в прошлом году. Также она не любит, когда на грядке до нее росли свекла, пастернак, сельдерей, петрушка, укроп или редис. А вот почва после сидератов, например, горчицы, а также томатов, огурцов, капусты, картофеля, гороха или ранней капусты для моркови очень подходит.

Итак, как правильно сеять семена моркови:

Выбираем солнечное место, делаем высокую грядку.

Рыхлим верхний слой на глубину в 10-12 см.

Вносим азотное удобрение.

Делаем ровные борозды.

Проливаем водой.

Раскладываем семена по одному на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Это нужно, чтобы потом не прореживать всходы, а дождаться, когда они станут более крепкими, и уже тогда принять решение, какой саженец оставить, а какой удалить с грядки.

Присыпаем землей. Глубина заделки — 1,5-3 см.