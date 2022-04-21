Как посеять морковь для богатого урожая: инструкция

Нельзя просто так взять и посеять семена моркови, а потом сидеть и надеяться на хороший урожай. Сажать нужно со знанием дела! "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать весной, чтобы осенью собрать урожай, которым можно гордиться.
Сеять семена моркови в открытый грунт можно уже в апреле, когда воздух прогревается до 9-15 градусов. Этой культуре не страшны весенние заморозки. Не стоит морковь сажать на то же место, что и в прошлом году. Также она не любит, когда на грядке до нее росли свекла, пастернак, сельдерей, петрушка, укроп или редис. А вот почва после сидератов, например, горчицы, а также томатов, огурцов, капусты, картофеля, гороха или ранней капусты для моркови очень подходит.
И ждем первые всходы. Морковь, как и многие корнеплоды, не требует регулярного полива, для нее достаточно естественных осадков. Однако в засушливое и знойное лето стоит позаботиться о будущем урожае и полить растение. Делать это желательно вечером, чтобы на листьях не появились ожоги от солнца. Помним, что капельки воды могут сыграть роль увеличительного стекла.