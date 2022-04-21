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3 часа назад

Как посеять морковь для богатого урожая: инструкция

Катя Кобышева

Нельзя просто так взять и посеять семена моркови, а потом сидеть и надеяться на хороший урожай. Сажать нужно со знанием дела! "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать весной, чтобы осенью собрать урожай, которым можно гордиться.

Как посеять морковь для богатого урожая: инструкция
Фото: pxhere.compxhere.com

Сеять семена моркови в открытый грунт можно уже в апреле, когда воздух прогревается до 9-15 градусов. Этой культуре не страшны весенние заморозки. Не стоит морковь сажать на то же место, что и в прошлом году. Также она не любит, когда на грядке до нее росли свекла, пастернак, сельдерей, петрушка, укроп или редис. А вот почва после сидератов, например, горчицы, а также томатов, огурцов, капусты, картофеля, гороха или ранней капусты для моркови очень подходит.

Итак, как правильно сеять семена моркови:

  • Выбираем солнечное место, делаем высокую грядку.
  • Рыхлим верхний слой на глубину в 10-12 см.
  • Вносим азотное удобрение.
  • Делаем ровные борозды.
  • Проливаем водой.
  • Раскладываем семена по одному на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Это нужно, чтобы потом не прореживать всходы, а дождаться, когда они станут более крепкими, и уже тогда принять решение, какой саженец оставить, а какой удалить с грядки.
  • Присыпаем землей. Глубина заделки — 1,5-3 см.

И ждем первые всходы. Морковь, как и многие корнеплоды, не требует регулярного полива, для нее достаточно естественных осадков. Однако в засушливое и знойное лето стоит позаботиться о будущем урожае и полить растение. Делать это желательно вечером, чтобы на листьях не появились ожоги от солнца. Помним, что капельки воды могут сыграть роль увеличительного стекла.

Дом и сад,
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