Что нельзя сажать рядом с огурцами

Хотя огурцы неприхотливые овощи, у них есть соседи, которые могут отрицательно повлиять на урожай. Подробности — в статье «Рамблера».

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Огурцы предпочитают влажную среду — это касается и воздуха, и почвы, которую нужно систематически разрыхлять. К тому же они нуждаются в теплом грунте и регулярном поливе (примерно до пяти раз в неделю), особенно в жаркие дни. При этом переизбыток воды тоже вредно сказывается на их состоянии, особенно если погода пасмурная. Так что режим полива нужно коррелировать с прогнозом погоды.

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К тому же надо следить, чтобы вода была теплой и не попадала на листья, а также не повредила хрупкие корни. Так что поливать надо почву, а не непосредственно растения. Для облегчения ухода и защиты от вредителей огурцы нужно подвязывать к шпалере.

Понятно, что такие условия подходят далеко не всем овощам.

Прежде всего, лучше избегать соседства огурцов с картофелем, пряными травами (базилик, розмарин, кинза, шалфей, мята) и дынями.

Дело в том, что картофель уязвим для фитофтороза, страдают и клубни, и листья растения. А огурцы как раз могут спровоцировать его появление.

Дыни, арбузы и вообще бахчевые культуры нуждаются в редких поливах и сухом воздухе, а у огурцов требования противоположные. Кроме того, эти овощи будут конкурировать за питание. Среди трав стоит отдавать предпочтение сельдерею и укропу, они не навредят огурцам.

Несмотря на то, что огурцы и помидоры часто можно встретить на соседних грядках или в одной теплице, на самом деле это очень плохое соседство для обоих овощей.

Влажность угнетает помидоры и является питательной средой для грибков и бактерий. Хорошее проветривание им жизненно необходимо. Огурцы рядом с томатами теряют цвет, увядают и даже начинают гнить. А проветривание действует на них отрицательно.

Поэтому если нет возможности их разнести на участке, то стоит хотя бы надежно отделить с помощью пленки и разных отсеков в теплице.

Баклажаны, кабачки, горох и фасоль станут отличными компаньонами для огурцов. Но в случае с баклажанами и кабачками нужно позаботиться о том, чтобы огуречные листья не затеняли баклажаны, а листья кабачков — огурцы.