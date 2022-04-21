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3 часа назад

Девушка сделала коридор розовым и сэкономила

Lenta.ru

Блогерша Керри Лемон преобразила скучный интерьер своего дома и уложилась в 116 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей). На то, как девушка смогла сделать лестницу на второй этаж дизайнерской и сэкономить, обратило внимание издание Metro.

Девушка сделала коридор розовым и сэкономила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Керри, ей не нравились скучные серые стены лестницы и коридора, она также хотела избавиться от ковра. В магазине для ремонта она купила розовую краску, лак и листы декоративной позолоты.

«Я хотела идти по коридору и улыбаться, чтобы это место приносило мне радость», — призналась она.

Сначала Керри покрасила нижнюю часть стены над лестницей в розовый, оставив верх белым для контраста. После она повесила на стену плакаты, которые купила заранее. «Затем я покрасила лестницу в розовый и оклеила ступеньки позолотой. Если хочется добавить дома цвета, не бойтесь, вам понравится», — поощряет своих подписчиков 37-летняя Керри.

Ранее блогер Кришнан Раджратнам, изучающий архитектуру в Университете Ковентри, Великобритания, в своем TikTok-аккаунте назвал шесть главных ошибок при оформлении жилья, которые сильно упрощают интерьер и разрушают гармонию. Среди удешевляющих интерьер дома ошибок в дизайне Раджратнам выделил торчащие провода от техники и телевизоров.

Дом и сад,
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