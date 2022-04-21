Как вывести тараканов из квартиры самостоятельно

Насекомые в квартире — не редкость для многих людей. Они часто мучаются из-за того, что менее чистоплотные соседи способствуют появлению различных существ в доме. Чаще всего в подъездах многоквартирных домов заводятся тараканы, которых вытравить крайне тяжело. В материале “Рамблера” — о том, как эффективнее всего выводить из квартиры тараканов.
Возможно, этот совет покажется вам смешным, но на самом деле многие люди начинают травить тараканов сразу, как увидят их у себя в квартире. Для начала нужно провести генеральную уборку и вычистить каждый угол своей квартиры, так как вы не можете точно знать причину, по которой у вас появились тараканы. Возможно, они ползут к вам от соседей из-за хлебных крошек, которые валяются за тумбочкой на кухне или из-за протекающей раковины.
Как правило, тараканы появляются из дыр в полу или в стенах. Они могут ползти к вам от нечистоплотных соседей или из подъезда. Нужно найти источник их появления. Если это небольшая дырка в полу, то для того, чтобы избавиться от тараканов, вам нужно немедленно ее заделать. Уже после этого нужно проводить повторную дезинфекция.
Существует много магазинных средств от тараканов, которые вы можете приобрести, но до сих пор проверенными считаются народные средства. Одним из самых эффективных считается борная кислота. Можно купить ее в аптеке в виде порошка и рассыпать в местах, где скапливаются тараканы. Как правило, это несколько точек: у плинтусов, в ванной около раковины и у подножия гарнитура на кухне. Борная кислота ядовита для тараканов, и они погибают, когда сталкиваются с ней. Еще одним хорошим средством считается нашатырный спирт. Для избавления от тараканов добавьте его в воду, которой вы протираете полы и поверхности. Придется перетерпеть едкий запах, но вы сможете справиться с тараканами.
Стоит защитить вашу квартиру от внешнего вторжения тараканов. Дыры и трещины, которые ведут к соседям или в подъезд, необходимо зашпаклевать. Также защитите вентиляционные отверстия: их нужно закрыть плотной сеткой. Соблюдайте чистоту, выносите мусор и своевременно устраняйте течи. Эти профилактические меры помогут вам надолго избавиться от тараканов.