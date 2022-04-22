Как покрасить яйца натуральными красителями

Многие предпочитают окрашивать яйца на Пасху не искусственными, а натуральными красителями. Ингредиенты можно найти на каждой кухне: обычно это овощи или кожура с красящим пигментом. Это дешево, доступно и, по неподтвержденному мнению, менее вредно. Рассказываем, какие натуральные красители можно использовать для покраски яиц на Пасху.
Фото: unsplash.comunsplash.com
Чем можно окрашивать яйца
Окрашивать яйца можно любыми цветными съедобными ингредиентами. Оттенок будет не яркий, а пастельный, но все равно очень красивый.
- Красный и розовый: шелуха из-под красного лука, свекла, красный перец, красная капуста, отвар шиповника;
- Фиолетовый, розовый, голубой: различные ягоды, типа черники, голубики и ежевики.
- Зеленый: любая темная зелень, особенно шпинат, зеленый чай;
- Желтый и оранжевый: куркума, сафлор, календула, одуванчик, цедра апельсина или мандарина
- Коричневый: чай, кофе
Как красить яйца: универсальная инструкция
Возьмите трехлитровую кастрюлю на десяток яиц. Количество красящих ингредиентов зависит от желаемого оттенка: ориентировочно — стакан того или иного продукта на литр воды.
- Достать яйца из холодильника, подержать при комнатной температуре пару часов;
- Поставить вариться отвар, варить около 20-40 минут;
- Когда яйца согреются, положить их в отвар, добавить соль;
- Варить 10-15 минут. Можно убрать огонь, оставив яйца на час, чтобы получился насыщенный оттенок.
- Выложить готовые яйца на бумажное полотенце, дать просохнуть. Смазать маслом для блеска.