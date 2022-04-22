Как покрасить яйца натуральными красителями

Многие предпочитают окрашивать яйца на Пасху не искусственными, а натуральными красителями. Ингредиенты можно найти на каждой кухне: обычно это овощи или кожура с красящим пигментом. Это дешево, доступно и, по неподтвержденному мнению, менее вредно. Рассказываем, какие натуральные красители можно использовать для покраски яиц на Пасху.