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2 часа назад

Как покрасить яйца натуральными красителями: инструкция

Мира Маркина

Многие предпочитают окрашивать яйца на Пасху не искусственными, а натуральными красителями. Ингредиенты можно найти на каждой кухне: обычно это овощи или кожура с красящим пигментом. Это дешево, доступно и, по неподтвержденному мнению, менее вредно. Рассказываем, какие натуральные красители можно использовать для покраски яиц на Пасху.

Как покрасить яйца натуральными красителями
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чем можно окрашивать яйца

Окрашивать яйца можно любыми цветными съедобными ингредиентами. Оттенок будет не яркий, а пастельный, но все равно очень красивый.

  • Красный и розовый: шелуха из-под красного лука, свекла, красный перец, красная капуста, отвар шиповника;
  • Фиолетовый, розовый, голубой: различные ягоды, типа черники, голубики и ежевики.
  • Зеленый: любая темная зелень, особенно шпинат, зеленый чай;
  • Желтый и оранжевый: куркума, сафлор, календула, одуванчик, цедра апельсина или мандарина
  • Коричневый: чай, кофе
unsplash.com

Как красить яйца: универсальная инструкция

Возьмите трехлитровую кастрюлю на десяток яиц. Количество красящих ингредиентов зависит от желаемого оттенка: ориентировочно — стакан того или иного продукта на литр воды.
  1. Достать яйца из холодильника, подержать при комнатной температуре пару часов;
  2. Поставить вариться отвар, варить около 20-40 минут;
  3. Когда яйца согреются, положить их в отвар, добавить соль;
  4. Варить 10-15 минут. Можно убрать огонь, оставив яйца на час, чтобы получился насыщенный оттенок.
  5. Выложить готовые яйца на бумажное полотенце, дать просохнуть. Смазать маслом для блеска.
Дом и сад,
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