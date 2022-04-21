Что посадить в саду и огороде

Весна – пора работы на приусадебных участках. Кто-то уже имеет определённый опыт, но многие в этом году решили впервые осваивать родные угодья. По статистике, весной 2022 года спрос на товары для сада и огорода вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Заметно повысился интерес к саженцам. Семенам и рассаде. Если ещё не определились, что же стоит посадить – мы подскажем.

Неприхотливые кабачки или капризные помидоры?

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Выбирая овощи для огорода, важно предусмотреть два основных момента. Первый – выращивайте то, что действительно готовы есть. Тыква красиво смотрится на упаковке с семенами, но если вы противник тыквенных супов, каши и пирога, то она будет обречена сперва быть предложенной всем соседям, а потом коротать свои дни на балконе до ближайшего Хеллоуина.

Второй важный момент касается тех, кто постоянно живёт в городе и сможет навещать свой участок лишь время от времени. Как бы вы ни любили, например, капусту или огурцы – без постоянного полива им не выжить. Трезво оцените свои возможности по уходу за огородом – его придётся поливать, полоть, удобрять.

Если с собственными вкусами каждый определится сам, то в плане ухода мы можем дать несколько советов. Наш ТОП-5 овощей для тех, кто готовится к своему дебюту в качестве огородника:

- кабачок. Скорее всего, единственный вопрос, который перед вами возникнет – куда деть урожай. Сортов множество, ранние дают первый урожай уже через 35-40 дней. Можно сеять сразу в грунт, минуя стадию выращивания рассады на подоконнике. Сажают в конце мая-начале июня. Начинающим в качестве инструкции подойдут даже базовые советы на пачке семян. В среднем достаточно полива раз в неделю.

- свёкла. Выращивание тоже не таит особых секретов. Тоже можно обойтись без рассады и сажать сразу на грядку. Главное – дождаться устойчивого тепла, чтобы почва прогрелась. Свёкле нужен простор для роста. Но семена у неё достаточно крупные, так что соблюдать нужное расстояние при посадке несложно.

- морковь. Тут несколько сложнее, чем со свёклой. Семена у моркови мелкие, и придётся «продёргивать» всходы, чтобы корнеплоды не отнимали друг у друга ресурс и не были похожи на мышиные хвостики. Морковь несколько более требовательна в почве – она должна быть лёгкой, поддаваться под давлением растущей морковки. В плотной глинистой почве корнеплоды сформируются короткие и кривые.

- редис. Это - фаворит первых весенних свежих салатов. Достаточно неприхотлив и холодостоек, но некоторые сорта требуют относительно частых поливов – на это стоит обратить внимание при выборе семян. Зато даёт несколько урожаев за сезон.

- лук. Главная сложность – в самом процессе посадки. Тут нужны не семена или рассада, а лук-севок – мелкие луковички, которые можно купить весной на любом рынке. Если сажаете лук ради зелени – то расстояние между растениями можно делать меньше. А если планируете собирать репчатый лук – то и расстояние нужно побольше, и зелень лучше не обрывать.

Добавим, что в этом году, судя по статистике, россияне интересуются не столько неприхотливыми, сколько более капризными овощами. В лидерах среди покупок – семена и рассада баклажанов, помидоров и болгарского перца. Выбирая их, стоит понимать, что урожай потребует усилий. Тут придётся выбрать и правильно посадить рассаду, обеспечить должный полив. К тому же эти растения теплолюбивы, требуют хорошего освещения и промежуточного ухода, что стоит иметь в виду новичкам.

Огурцы и капуста – тоже частый выбор, но эти растения нуждаются в обильных поливах, иначе капуста просто погибнет, а огурцы будут мелкими и горькими.

И на даче будут яблони цвести

Интерес вызывает у начинающих садоводов и огородников возможность выращивать ягоды. Здесь главный совет – не гнаться за экзотикой. Если ягода не обжилась в нашем климате – значит, он её не очень подходит. То есть поводиться с адаптацией и созданием условий придётся.

Зато привычная садовая клубника вполне может порадовать хорошим урожаем даже начинающих. Также рекомендуем обратить внимание на кустарники – смородину, крыжовник. Некоторые сажают кусты вдоль участка, экономя заодно место.

В этом году в лидеры по интересу вышла малина – спрос на саженцы вырос практически вдвое. Но, сажая малину, помните: если ей у вас понравится, она способна захватить участок. Чтобы не избавляться каждый год от лишних кустов, опытные садоводы советуют обложить яму для посадки по периметру чем-то вроде шифера – такого препятствия корни не преодолеют, и малина останется на том месте, которое выбрали для неё вы. Тот же совет дают любителям облепихи.

Что касается плодовых деревьев – то здесь на протяжении многих лет в лидерах остаются яблони. Первых плодов, конечно, придётся подождать, но в урожайный год яблок хватит и на пироги. И на варенье, и на подарки всем родственникам. Если основное, что вы помните о яблонях – то, что они росли в саду у бабушки, расспросите продавца саженцев получше. Современные сорта отличаются от тех, что были в ходу несколько десятков лет назад. Например, для небольшого участка можно выбрать колонновидные сорта – они займут совсем немного места.