При оформлении кухни не забудьте про барные табуреты

У многих из нас в квартире на кухне присутствует барная стойка, к которой традиционно покупаются стулья, однако им есть отличная замена – это барные табуреты. Отсутствие спинки и наличие подножек делают такие табуреты более оптимальными в эксплуатации.

Кроме того, лаконичный вид табуретов позволяет визуально разгрузить пространство кухни. Дизайнеры отмечают, что табуреты не так удобны для сидения, как стулья, однако за барной стойкой мы не проводим слишком много времени, поэтому данный факт не может быть критичным.