Эксперт рассказала, когда нужно белить деревья на даче

Идеальное время для побелки деревьев — поздняя осень или зима, когда нет угрозы дождей. При этом важно использовать качественную краску, чтобы защитить дерево от вредителей и солнца. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по органическому земледелию, телеведущая дачных программ Марина Рыкалина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Это делается с целью защиты деревьев от солнечных ожогов и от морозобоя. Если какие-то вредители под кору деревьев залезли спать, то краской мы их немного закупориваем. Начинают побелку тогда, когда минует угроза дождей (то есть наступит «легкий минус»), чтобы краска не смывалась. Если будет теплая погода, это можно сделать даже в феврале, — пояснила собеседница «ВМ».

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Молодые деревья белить вредно и даже опасно, отметила эксперт: их нежную кору краска стягивает и обезвоживает, не давая ей дышать. Все плодовые деревья можно красить, особенно в защите нуждаются косточковые культуры, уточнила специалист.

Есть различные варианты побелки деревьев, заметила Рыкалина.

— Дольше всего держатся акриловые краски. Мне кажется, что в обычном строительном магазине будут те же самые краски, которые используются для покраски стен или потолка. Известковые и меловые растворы использовать можно, но они смываются довольно быстро, — объяснила эксперт.

Собеседница «ВМ» заметила, что хороший вариант — не белить деревья, а сделать бинты из нетканого материала. Для этого можно взять нетканый материал плотностью примерно 60 граммов на метр и нарезать из него полоски, а затем обмотать ими штамбы деревьев. Даже если потом такой бинт не снимать, ничего страшного не случится, так как он хорошо пропускает воздух, отметила специалист.

По словам Рыкалиной, в апреле белить деревья и вешать бинты уже поздно.

— Сейчас нужны ловчие пояса от вредителей. Есть готовые, но можно изготовить самому: взять малярную ленту, обмотать штамб и скелетные ветки, а затем нанести клей от мышей. Насекомые, заползая, будут сталкиваться с препятствием и прилипать. Это должно спасти дерево от вредителей, которые выбираются из почвы. Сейчас почва прогревается и вредители могут из земли подниматься на штамбы, — рассказала эксперт.