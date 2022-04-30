Как сэкономить на продуктах в большой семье

Если у вас больша семья, то наверняка продукты — ваша основная статья расходов. Существует несколько приемов, которые помогают экономить в семье из большого количества человек. Конечно, придется потрудиться для того, чтобы учесть интересы каждого члена семьи, но можно попробовать внедрять такую экономию чередованием. Например, на неделю или на месяц. О том, какие хитрости для экономии существуют — в материале “Рамблера”.

Фото: Pixabay Pixabay

Планируйте еду заранее

Видео дня

Никто лучше вас не знает о потребностях и вкусах вашей семьи. Можно спланировать меню на неделю со сменой питания раз в два дня. Составьте список блюд, которые не требуют особых затрат. Также можно включить в план то, что можно модифицировать. Кому-то подавать макароны с томтной пастой, кому-то с сырным соусом, а кому-то без всего. Таких блюд масс, и можно научиться их комбинировать.

Составьте список

После того, как вы определились с меню на неделю, составьте список, в котором будет примерное количество продукта, которое понадобится вам на одно блюдо. Не стоит мелочиться, закладывайте чуть больше, чем планировали. В таком случае у вас еще останутся продукты, из которых можно приготовить еще несколько блюд. В магазине не отклоняйтесь от списка. Идите исключительно за тем, что планировали купить изначально.

Помните о маркетинговых уловках

Вы знаете, что продукты в магазине располагаются так, чтобы перед глазами у людей всегда было самое дорогое, поэтому выбирайте то, что лежит внизу или наверху, тщательно сравнивайте цены. Это — не единственная уловка, которую используют продавцы. Например они могут создвать “искусственный спрос”. Вы увидите, что товар на прилавке стоит в единственном экземляре, и вам захочется его купить. Не стоит этого делать, на самом деле, ажиотажного спроса на него может и не быть.

Берите целиковые продукты

Конечно, сырная или колбасная нарезка сэкономит вам кучу времени, но подумайте, какая на нее наценка? В некоторых магазинах она может составлять до двух раз. То же самое касется нарезанных кусочков фруктов в стакане и упакованных овощей. Выбирайте, взвешивайте самостоятельно и несите на кассу.

Оптом — дешевле