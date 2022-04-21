Уборка клубничной грядки за 60 минут и правила подкормки

Очень много полезного можно сделать за час, работая спокойно, без спешки. Заранее подготовьте удобную одежду, перчатки, инструменты (секатор, ручную вилку с лопаткой), удобрения, диатомовую землю и новую рассаду. Захватите термос с чаем, чтобы взбодриться, завершив один из этапов. Главное, делайте все с хорошим настроением!

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Уборка

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Расчистка клубничной грядки предотвращает накопление грибковных инфекций, таких как ботритис (то есть серая гниль), а также устраняет укрытие для вредителей-слизней. Предстоит сделать санитарную зону вокруг маленьких побегов в центре куста, которые дают цветы, а затем плоды.

Возьмите секатор и срежьте все мертвые листья, а также более крупные листья, которые уже покрывают землю вокруг основной кроны кустов клубники.

Многие виды патогенных грибов и паразиты находят счастливое пристанище в мертвых или гниющих листьях, опадающих с растений клубники. Проявите бдительность и уберите эти рассадники неприятностей, а открывшееся пространство сразу присыпьте диатомовой землей, чтобы испортить жизнь членистоногим, перезимовавшим в почве, и прогнать их подальше.

Частично диатомовая земля попадет в верхний слой почвы, когда после обрезки вы приступите к рыхлению с одновременной борьбой с сорняками. Садовой вилкой аэрируйте открытую почву, а лопаткой подкапывайте и выдергивайте многолетние сорняки. При этом ближе к кустикам клубники снова используйте вилку – корневая система садовой земляники мелкая и легко повреждается. Разумеется, однолетние сорняки тоже надо удалить пока они молодые и неокрепшие.

Ремонт грядки

Через три-четыре года размер и качество плодов ухудшаются, поэтому вам нужно заменить старые кусты новыми или подсадить новичком к уже существующим растениям для непрерывно хорошего урожая каждый год.

Как минимум, 6 или 7 растений нужно на одного человека, чтобы поесть ягод вволю. На семью из четырех человек закладывает 30 кустов. Если планируете заготавливать варенье, джемы, компоты, удвойте ягодную плантацию до 60 кустиков.

Обычно в конце апреля в садовых центрах есть рассада клубники. При покупке обратите внимание на разновидность, чтобы по возможности продлить ягодный сезон.

Большинство коммерческих сортов относятся к типу июньской клубники – они дают очень большой урожай крупных плодов в течение двух-трех недель, а затем останавливаются. Это те ягоды, которые вы покупаете в магазине.

В качестве альтернативы рассмотрите ремонтантные (или «вечноплодные») сорта – они плодоносят в течение всего лета, хотя и приносят более мелкие плоды.

Итак, ваша грядка уже расчищена и присыпана диатомовой землей. Теперь ясно видно, куда посадить саженцы – они должны иметь расстояние в 30 см от соседей. Выкопайте посадочную ямку, заложите много перепревшего компоста (или навоза, но тоже обязательно состаренного), поместите саженцы лишь с легким заглублением корней, уплотните почву вокруг них, полейте отстоянной и нагретой на солнце водой.

Удобрение

Клубника имеет более высокую относительную потребность в азоте ранней весной и поздней осенью. Если летом в течение лета вы использовали полив «компостным чаем», то к осени вносить агрохимию не надо, а вот весной ягоды следует усиленно подкормить.

Весной растения переживают очень энергозатратный период, поскольку они выпускают побеги, жадных потребителей азота. Срезка побегов не сильно поможет быстро восполнить дефицит, а органика с медленным высвобождением не успеет сработать.

Используя обычные химические удобрения с азотом, фосфором и калием легко поддерживать нужный уровень питательных веществ.

Если вы берете удобрение NPK 10-10-10, то добавляйте на грядку при весенней уборке из расчета 500 грамм на 6 метров ряда.

Если при весенней уборке вы посадили новые кусты, удобряйте их через месяц с индивидуальным подходом: нанесите удобрение вокруг основания каждого ягодного растения и хорошо полейте.

Ближе к цветению или в этот момент дайте клубнике жидкое листовое удобрение с калием в половине рекомендуемой дозы – это важно! Цветение клубники приходится на май, когда еще есть риск возвратных ночных заморозков. Самим кустам похолодание не страшно, а вот цветы могут пострадать: центр цветка чернеет, завязывание плодов нарушается.

Подкормка калием позволяет землянике садовой приобрести стрессоустойчивость к возвратным заморозкам. Конечно, вы можете прикопать банановую кожуру как источник калия у корней, но когда необходимо действовать быстро, то листовое удобрение не имеет равных по скорости доставки питательных элементов.