Эксперт по уборке назвала самые грязные предметы в доме

Самыми грязными предметами в доме, которые нужно регулярно убирать, являются стиральная машина, раковина и кофеварка. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: depositphotos/ginasanders depositphotos/ginasanders

Блогер по имени Ками, которая прославилась из-за роликов по чистке дома, рассказала о способах сохранения вещей в квартире в чистом виде. Она отметила, в первую очередь загрязняются воздушные фильтры, которые необходимо менять каждый месяц. В противном случае они могут вызывать сильную аллергию. Особенно это рискованно, если в доме есть домашние животные.

По ее словам, регулярно необходимо мыть и стиральную машинку. Она рекомендовала чашку уксуса с чашкой пищевой соды добавить в пустую загрузку белья и запустить цикл на самой высокой температуре.

Серьезное внимание блогер рекомендовала уделить чистке кофемашины, посудомоечной машине и раковине на кухне. Она отметила, что бактерии копятся и на душевой насадке в ванной комнате.