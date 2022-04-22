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2 часа назад

6 советов, как объединить кухню с гостиной

runews24.ru

В последнее время объединенная кухня-гостиная стала очень популярным решением, особенно для небольших квартир.

6 советов, как объединить кухню с гостиной
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во-первых, визуально объединить кухню с гостиной можно с помощью одинакового напольного покрытия.

Во-вторых, для объединения двух помещений может послужить единая мебельная конструкция. Например, стеллажи из гостиной могут плавно перейти в кухню.

В-третьих, зрительную связь между кухней и гостиной может обеспечить межкомнатное окно.

В-четвертых, в качестве объединяющего начала для кухни и столовой может послужить цвет. Одинаковая гамма оттенков может гармонично перетекать из одного помещения в другое.

В-пятых, в качестве связующего звена в кухне-гостиной может служить кухонный остров, на котором можно организовывать совместные обеды.

В-шестых, двухстворчатые двери могут выполнять функцию как объединения, так и разделения кухни и гостиной. Отметим, что двери очень удобны, когда идея объединения двух пространств будет для вас уже не актуальной.

Дом и сад,
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