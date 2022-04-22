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2 часа назад

Названы главные тренды пасхального декора в 2022 году

Мослента

О трендах и антитрендах пасхального декора в 2022 году рассказала «Мосленте» профессиональный организатор пространства, декоратор и известный блогер Анастасия Алборова.

Названы главные тренды пасхального декора в 2022 году
Фото: МослентаМослента

По ее словам, бессмертным трендом остается использование пастельных оттенков: белого, нежно-голубого, нежно-фиолетового, нежно-розового, нежно-желтого. По-прежнему популярными остаются золотые и бронзовые элементы, которыми также можно украсить интерьер на праздник.

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«При украшении пасхального стола мы используем и саму еду. Когда мы уже определились с цветовыми сочетаниями и начинаем накрывать на стол, важно учитывать и цвет еды»,

— объясняет эксперт.

Так как основные блюда — это кулич и крашеные яйца, они будут хорошо выступать, как акценты. Их внешним видом можно «вытянуть» весь стол. Декоратор советует окрашивать яйца в те тона, что преобладают в декоре всего дома.

При выборе украшения кулича она рекомендует продукты нейтрального цвета: зефир, маршмеллоу, неяркую посыпку. При сервировке стола можно использовать свежие цветы светлых оттенков: альстромерию, кустовые розы, кустовые гвоздики.

«Что касается трендов именно в декоре дома и квартиры, то традиционным украшением является пасхальный венок. Можно купить готовый или же сделать самостоятельно из веток. Для этого стоит приобрести в магазине отдельно декоративные яйца, веточки, сухоцветы — все это соединить воедино, что будет очень красиво и несложно сделать»,

— объясняет Алборова.

По ее словам, декоративные пластиковые яйца можно также отдельно применить в украшении традиционного пасхального дерева или разместить и в различных вазонах, добавив туда же гирлянду для подсветки.

«В данном случае прямо на улице берутся ветки и прутья, собираются в вазы и на эти ветки вешаются декоративные пасхальные яйца на веревочке. Они продаются в магазинах у дома»,

— говорит эксперт.

А вот антитренды в украшении к празднику, по мнению Анастасия Алборовой — это пестрые и кричащие обертки для куличей, а также яркие посыпки и хаотично подобранные цвета для оформления декора и стола.

Дом и сад,
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