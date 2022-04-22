Блогер поделился методом чистки микроволновки за минуту

Блогер Сидни Раз, известный своими роликами в TikTok под ником @sidneyraz, поделился способом чистки микроволновки всего за полторы минуты. Он признался, что узнал об этом методе в 30 лет, и пожалел, что много лет до этого мучился, написал Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Раз отметил, что для эффективной чистки кухонной техники ему не требуются дорогостоящие чистящие средства. Все, что ему нужно, — это керамическая миска с водой и лимон. В ролике он показал, что его метод действительно работает эффективно.

«Поставьте миску с водой и лимоном в микроволновку и включите ее на полторы минуты, — рассказал блогер. — Затем просто быстро протрите печь. Вся грязь попросту исчезнет».

Он назвал это лучшим из всех возможных способов чистки СВЧ-печи.

За короткое время видео Сидни Раза набрало более полумиллиона просмотров. А его подписчики отметили:

«Слава богу, ты показал мне это, пока я еще молодой», «Теперь у тебя нет оправдания не чистить микроволновку», «Многие люди даже не знают, что микроволновки нужно мыть».