Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
3 часа назад

Чем заменить Libresse и Zewa: производители средств гигиены из России

Мира Маркина

22 апреля стало известно, что шведская компания Essity приостановит деятельность на российском рынке. Это значит, что регулярные поставки товаров под брендами Tork, Libresse, Tena и Zewa на полки магазинов прекратятся. “Рамблер” разобрался, какие российские производители могут заменить продукты ушедшей компании уже сейчас.

Бумажная продукция (салфетки, полотенца и пр.)

Производством бумажных полотенец, салфеток, носовых платочков, туалетной бумаги занимаются компании “Лилия” (бренды “Перышко”, “Лилия”), “Добрый моток” (товары эконом-класса), “Софи” (бумага “Кузя”), “Кубанская Бумажная Фабрика” (торговая марка Viva Love). В ассортименте производственного объединения “Папирус” есть не только перечисленные выше товары, но и перчатки и вискозные салфетки (бренд Pawa). Компании “Милея” и “Новосибирская Торговая Компания” производят бумажную продукцию для оптовых покупателей, например, предприятий общественного питания.

Прокладки

Многих девушек и женщин вероятный уход Libresse из России наверняка расстроил. Если вы не рассматриваете альтернативные одноразовым прокладкам средства (менструальные чаши, нижнее белье для месячных), рекомендуем обратить внимание на продукцию российских брендов Ola!, “Милана”, Bliss, Bibi. Также на рынке России появились товары белорусской компании “МедЛен”. В ассортименте перечисленных брендов есть как ежедневные прокладки, так и специальные, для критических дней.

Продукцию можно найти как в оффлайн-магазинах, так и на популярных маркетплейсах.

Подгузники и медицинские изделия

Отечественная компания Amelia поставляет на российский рынок подгузники (для взрослых), пеленки, стоматологические валики. “Сателлит-М” занимается производством детских подгузников под брендом Mepsi, “Пелегрин” – подгузников для малышей и гигиенических средств для женщин после родов и в период вскармливания.

Дом и сад,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители