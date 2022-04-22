Чем заменить Libresse и Zewa: производители средств гигиены из России

22 апреля стало известно, что шведская компания Essity приостановит деятельность на российском рынке. Это значит, что регулярные поставки товаров под брендами Tork, Libresse, Tena и Zewa на полки магазинов прекратятся. “Рамблер” разобрался, какие российские производители могут заменить продукты ушедшей компании уже сейчас.

Бумажная продукция (салфетки, полотенца и пр.)

Производством бумажных полотенец, салфеток, носовых платочков, туалетной бумаги занимаются компании “Лилия” (бренды “Перышко”, “Лилия”), “Добрый моток” (товары эконом-класса), “Софи” (бумага “Кузя”), “Кубанская Бумажная Фабрика” (торговая марка Viva Love). В ассортименте производственного объединения “Папирус” есть не только перечисленные выше товары, но и перчатки и вискозные салфетки (бренд Pawa). Компании “Милея” и “Новосибирская Торговая Компания” производят бумажную продукцию для оптовых покупателей, например, предприятий общественного питания.

Прокладки

Многих девушек и женщин вероятный уход Libresse из России наверняка расстроил. Если вы не рассматриваете альтернативные одноразовым прокладкам средства (менструальные чаши, нижнее белье для месячных), рекомендуем обратить внимание на продукцию российских брендов Ola!, “Милана”, Bliss, Bibi. Также на рынке России появились товары белорусской компании “МедЛен”. В ассортименте перечисленных брендов есть как ежедневные прокладки, так и специальные, для критических дней.

Продукцию можно найти как в оффлайн-магазинах, так и на популярных маркетплейсах.

Подгузники и медицинские изделия