Как правильно сажать картофель

Для получения ранних всходов картофеля перед посадкой клубни следует прогреть и озеленить на свету, рассказал aif.ru заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха Станислав Мальцев.

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Он добавил, что почву на участке следует перекопать и разровнять граблями. Сажать картофель нужно в выкопанные лунки, засыпая их землей из следующего ряда. Отступ между грядками должен составлять 75 сантиметров, между лунками в рядке – 30 сантиметров.

«Новые клубни формируются в зоне выше маточного клубня, и чем больше будет слой рыхлой почвы между ним и поверхностью земли, тем лучше»,

– пояснил эксперт.